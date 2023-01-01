不斷更新／元旦連假第2天 國道將湧北返車潮 避開14地雷路段

「OPEN！大氣球遊行」日前在高雄夢時代前舉行，主角「OPEN將」卻遭強風吹飛，在距離事發現場13公里外的大寮區被人發現，已破損成殘骸。由於高雄夢時代廣場就位於高雄小港機場限航區內，此案已屬嚴重的飛安問題，但沒想到統一超商近日在臉書粉專就推出「OPEN!飛翔紀念版」icash，還有周邊小抱枕等紀念品，引發討論。有航空學者無奈地說，「難道是在籌罰款？」

2023-01-01 08:00