不斷更新／元旦連假第2天 國道將湧北返車潮 避開14地雷路段
（8:05更新）
坪林行控中心說，石碇、坪林、頭城、宜4、宜蘭、羅東及蘇澳入口匝道，儀控已啟動。
（7:15更新）
今天為元旦連續假期第2天，目前國道各路段交通順暢。高速公路局預估今天國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。
高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。
高公局建議西部國道南向用路人中午12時後出發，另建議南部地區北向用路人上午9時前出發，中部地區北向用路人中午12時前出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，另國5北向用路人建議於上午9時前出發。
今天國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1埔鹽系統南向入口、5-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
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