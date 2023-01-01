大雨特報 北台灣濕涼到周三 吳德榮：周五又一波冷空氣南下
東北季風影響，中央氣象局發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天迎風面低層雲堆積，結構鬆散的中層雲則籠罩全台；迎風面降水回波消長、有明顯降雨，中層雲伴隨的降水回波、因亮帶現象、看似雖強，卻僅在局部地區帶來零星飄雨。
他說，今、明兩天仍受東北季風影響，北、東偶雨；南海有鬆散的中層雲系移入，中南部雲量增多、仍偶有陽光，局部地區有微量飄雨的機率。氣溫微升，北台灣仍濕涼，中南部舒適、早晚涼。今天北部15至22度，中部15至25度，南部16至26度，東部16至25度。
吳德榮表示，周二、周三東北季風略增強，氣溫微降；仍是迎風偶雨、背風面晴時多雲的天氣，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。周四東北季風減弱，氣溫升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。
他說，周五、周六另一波冷空氣南下，氣溫下降，周五北、東有局部短暫雨，周六轉乾、天氣好轉；冷空氣目前模擬並不強、仍屬東北季風分級，但模式持續調整中、待觀察。
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