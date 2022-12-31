禽流感燒進蛋雞場？農委會：目前還好

高病原性禽流感病毒H5N1肆虐全球，目前全台已累計47例禽流感染疫禽場，包括陸禽31場、鴨12場、鵝4場。由於近日陸續有蛋雞場傳出禽流感疫情，對此農委會官員說影響數量不大，「目前看起來還好」。

動植物防疫檢疫局今表示，經家畜衛生試驗所通知，彰化縣竹塘鄉蛋雞場（21189隻）、芳苑鄉土番鴨場（4677隻）、雲林縣崙背鄉皇金雞場（19607隻）、嘉義縣新港鄉黑羽土雞場（13472隻）及台南市六甲區蛋雞場（22001隻）確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI）;此外，彰化縣大城鄉土番鴨場（4325隻）及竹塘鄉蛋雞場（12697隻）確診H5N2亞型（b分支）HPAI，合計7場。

防檢局說，上述禽場已依標準作業程序完成撲殺銷毀，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。2022年迄今，確診及撲殺禽流感禽場案例計47例，包括陸禽31場、鴨12場、鵝4場。

由於近日陸續有蛋雞場傳出禽感流疫情，令外界擔心是否會影響雞蛋供應。農委會副主委黃金城表示，蛋雞場前幾天就傳出疫情，但就目前看來都還好，影響數量並沒有那麼大，蛋雞疫情還好，主要是在鴨跟有色雞。

防檢局強調，今起為3天連續假期，但防疫並無假期，各項禽流感防疫工作仍正常運作，同時也加強屠宰場、理貨場清潔消毒工作。防檢局也指出，今、明兩天東北季風影響及南方雲系北移，各地日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，且國內禽流感疫情升溫，呼籲養禽業者務必加強防範，並自主加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候(野)鳥接觸，同時落實門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具等進出也須經過徹底消毒，有效避免禽流感透過不同媒介傳播，並降低病毒入侵及散播風險。

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