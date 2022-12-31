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跨年夜溼冷台北天空不作美 信義商圈捷運人潮大減

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
跨年夜濕冷台北天空不做美，信義商圈、捷運站人潮比往年少。記者林俊良／攝影
跨年夜濕冷台北天空不做美，信義商圈、捷運站人潮比往年少。記者林俊良／攝影

跨年夜濕冷台北天空不做美，信義商圈、捷運站人潮比往年少， 信義商圈周邊超商仍拆門迎接參加跨年晚會的顧客。

跨年夜濕冷台北天空不做美，警方八點起在基隆路忠孝東路路口進行交通管制。記者林俊良／攝影
跨年夜濕冷台北天空不做美，警方八點起在基隆路忠孝東路路口進行交通管制。記者林俊良／攝影
跨年夜濕冷台北天空不做美，信義商圈、捷運站人潮比往年少。記者林俊良／攝影
跨年夜濕冷台北天空不做美，信義商圈、捷運站人潮比往年少。記者林俊良／攝影

跨年晚會 捷運 超商

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