象限儀座流星雨、火星合月 明年1月4日兩天象同登場
今晚即將告別2022年，年度3大流星群之首的象限儀座流星雨在新的一年首先登場，1月4日凌晨將達到極大期，不過受月光影響，預估能見流星數僅四分之一約25顆。另外，還可看到「火星合月」，肉眼所見火星與月亮的最短距離甚至僅1根手指頭寬，民眾屆時能感受星體運行的奧妙。
3大流星群為雙子座流星雨、象限儀座流星雨、英仙座流星雨。台北天文館表示，象限儀座流星雨的活躍期從12月28日一直到明年1月12日，1月4日為極大期，國際流星組織（IMO）預估每小時天頂數量約110顆，但因接近滿月，能見數減少至約25顆，相當於中型流星雨的程度。
台北天文館說，象限儀座流星雨的輻射點於凌晨1點升起，月亮4點落下至天亮前是最佳觀賞時段，特別的是明亮火流星特別多，建議可選在無光害、視野遼闊處一睹流星雨。
另外，常見的「火星合月」天象當晚也能目睹。台北天文館指出，紅色火星1月3日天黑後，即出現在月球東方約4度處，隨著月球逐漸接近，火星4日凌晨3點30分落下前，兩者角距離近至1度，肉眼所見距離會從4個手指頭，甚至近到只剩一根手指頭。
台北天文館表示，亮度-1.46等的天狼星是天空最亮的星，火星-1.1等的亮度仍足以讓人用肉眼直擊，只要不被建築物等擋住，就算在都市也能見到，一夜間可感受兩大星體相對位置的明顯變化。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言