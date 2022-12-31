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象限儀座流星雨、火星合月 明年1月4日兩天象同登場

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾明年1月4日能目睹「火星合月」天象。圖／台北市立天文館提供
民眾明年1月4日能目睹「火星合月」天象。圖／台北市立天文館提供

今晚即將告別2022年，年度3大流星群之首的象限儀座流星雨在新的一年首先登場，1月4日凌晨將達到極大期，不過受月光影響，預估能見流星數僅四分之一約25顆。另外，還可看到「火星合月」，肉眼所見火星與月亮的最短距離甚至僅1根手指頭寬，民眾屆時能感受星體運行的奧妙。

3大流星群為雙子座流星雨、象限儀座流星雨、英仙座流星雨。台北天文館表示，象限儀座流星雨的活躍期從12月28日一直到明年1月12日，1月4日為極大期，國際流星組織（IMO）預估每小時天頂數量約110顆，但因接近滿月，能見數減少至約25顆，相當於中型流星雨的程度。

台北天文館說，象限儀座流星雨的輻射點於凌晨1點升起，月亮4點落下至天亮前是最佳觀賞時段，特別的是明亮火流星特別多，建議可選在無光害、視野遼闊處一睹流星雨。

另外，常見的「火星合月」天象當晚也能目睹。台北天文館指出，紅色火星1月3日天黑後，即出現在月球東方約4度處，隨著月球逐漸接近，火星4日凌晨3點30分落下前，兩者角距離近至1度，肉眼所見距離會從4個手指頭，甚至近到只剩一根手指頭。

台北天文館表示，亮度-1.46等的天狼星是天空最亮的星，火星-1.1等的亮度仍足以讓人用肉眼直擊，只要不被建築物等擋住，就算在都市也能見到，一夜間可感受兩大星體相對位置的明顯變化。

「象限儀座流星雨」將於明年1月4日達到極大值。圖／台北市立天文館提供
「象限儀座流星雨」將於明年1月4日達到極大值。圖／台北市立天文館提供

流星雨 火星 天文館

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