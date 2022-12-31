北市跨年活動前北捷96萬人次 增440人次防踩踏

台北市2023跨年晚會即將登場，由於疫情逐漸解封，人潮預計將比去年多。台北捷運表示，截至17時，北捷運輛大約96萬人次，相較去年同時段多了4萬人次；針對踩踏事件預防，北捷說，今年多派了440位人力提供服務，也在重要出入口做了淨空緩衝區設計，避免踩踏發生。

台北捷運站務處長胡正倫表示，今天的跨年夜疏運順暢，要特別在安全上提醒旅客「不要推擠、避免踩踏」，幾個重要出口會有潮天團安撫進站旅客等候情緒，旅客可透過「2線進場、3線離場」，活動結束多走幾步路搭車，希望大家開心出門平安返家。

胡正倫指出，到達現場活動可以透過板南線市府站、國父紀念館站抵達，淡水信義線到達101/世貿站到達會場，離場可以多走幾步透過松山新店線的南京三民站離開，讓大家快速搭車回家。

另外，北捷今年特別安排防踩踏措施，胡正倫說明，今年在市府站、101／世貿站等重要出入口設置「淨空緩衝區」，讓民眾在進場時可以安全等候，並透過LED面板宣導民眾「不要推擠、避免踩踏」，也增加約440名人力，今晚北捷會有2800位員工提供服務，也比往年還要多。 為了監控搭車人潮，台北捷運在市府站架設應變中心。記者鍾維軒／攝影 台北捷運派出潮天團緩解等待進站的旅客情緒。記者鍾維軒／攝影

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