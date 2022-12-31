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連假單日達70萬旅客 台鐵增開7萬多個座位創歷史新高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局配合元旦連假加開139列次、加掛48輛次，運能較平日增加5.8%。圖／台鐵局提供
台鐵局配合元旦連假加開139列次、加掛48輛次，運能較平日增加5.8%。圖／台鐵局提供

台鐵局配合元旦連假，12月30日至2023年1月3日加強疏運，預計單日旅客運量將達70萬人，共加開139列次、加掛48輛次，運能較平日增加5.8%，與去年元旦疏運比較，對號列車增加7萬5422個座位，增幅約5%，創下史上新高。

台鐵局長杜微今前往台中站及新烏日站視察元旦疏運，他表示，台鐵局近年辦理安全改革，尤其是車輛汰換已具初步成效，2023年元旦連假疏運提供運能也創下紀錄，提供國人及旅客更充裕的旅運服務。

台鐵局表示，為加強元旦假期疏運能力，配合新購EMU3000型及EMU900型新車投入，調整加班車班表，全線合計加開139列次、加掛48輛次，使運能較平日增加5.8%(東線增加14.1%、南迴線增加4.9%、西線增加2.7%)。另與去年元旦疏運比較，對號列車座位數增加7萬5422個座位，增幅約5%，創下史上新高。因應北、中、南、東各區跨年活動，再增開25列區間車，以滿足活動散場民眾搭乘所需。

元旦連假 台鐵

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