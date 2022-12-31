明國道地雷路段公布 國5南北向將從清晨塞到深夜

明天為元旦連假第2天，高速公路局表示，預估車潮以北向為主，整體國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均1.3倍。國5南向南港系統到頭城路段預計從清晨5點一路塞到下午3點，國5北向宜蘭至坪林段將從上午10點壅塞至深夜，建議國5南向清晨5點前或傍晚5點後出發，國5北向於早上9點前出發。

高公局表示，今天截至晚間6點，國道交通量為87.3百萬車公里，預估整體交通量為110百萬車公里。明天元旦預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

高公局路況預報員張立哲表示，元旦北部地區國5南向南港系統到頭城路段從清晨5點到下午3點車流量較大，國3北向關西到大溪路段預計下午4點後車流量較大，到晚上9點才會逐漸紓解，國5北向宜蘭至坪林段將從上午10點壅塞至深夜。中部地區，國1北向西螺到埔鹽系統下午1點到晚上9點車流量較大，國3北向竹山到中興段、草屯到霧峰段、苑裡到香山段從下午4點後會有車流湧現，一路壅塞至晚上8點。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議，西部國道南向儘量於早上6點前或中午12點後出發；南部地區北向於早上9點前出發，中部地區北向用路人於中午12點前出發；國5南向建議清晨5點前或傍晚5點後出發，另國5北向建議於早上9點前出發。

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