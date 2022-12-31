王國材稱公司化子法達9共識 台鐵工會駁：根本無法溝通

台鐵規劃2024年公司化，子法協商至今喬不攏，交通部長王國材今視察高速公路局受訪表示，已有9項達成大致共識，預計1月就可訂定完成，但台灣鐵路工會秘書吳長智則否認說，周五的推動會報根本沒達成任何共識，且行政院人事總處、主計總處及銓敘部都請假未出席，僅用書面回應，根本無法溝通。

交通部30日召開台鐵公司推動會報，由政務次長胡湘麟主持，邀請台灣鐵路工會一同參與，王國材指出，目前已有九項達成大致共識，對於整個公司化時程表已經訂下來，預計1月訂完子法，2024年預算於3月出來，6月有初步董事會成員出來，時程都還來得及。

吳長智指出，30日的推動會報根本沒達成任何共識，完全沒有結論，都是行政院單方面的構思，且人事總處、主計總處及銓敘部都請假未出席，僅用書面回應，根本無法溝通，若強行通過工會一定會進行嚴厲抗議。

他表示，推動會報在相關單位都沒出席的情況下，工會只能提出訴求，胡湘麟僅語帶保留表示予以尊重，完全無法感受坐下來談的決心。他指出，很遺憾相關單位用「躲起來」的方式溝通，若持續下去擔心影響公司化進程，下周二與王國材見面時也會表達抗議，希望相互包容盡快取得平衡點。