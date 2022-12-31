太平山區內道路坍方 元旦延後開園
宜蘭太平山國家森林遊樂區今天上午，區內唯一道路受到連日陰雨影響，邊坡坍方，下午落石加劇，考量遊客安全，以及元旦清晨天氣狀況，林務局羅東林區管理處決定將開園時間延後，「迎日出」恐難以實現。
羅東林管處原訂太平山森林遊樂區元旦上午3時開園，方便想要迎接2023年第一道曙光的遊客。今天上午，由於連日降雨，區內唯一道路「宜專一線」邊坡坍方，緊急處理後維持單向通車，但下午落石加劇，一度造成雙向交通中斷。
羅東林管處表示，基於安全考量，再加上氣象局預報元旦太平山天候不佳，本就較難看到日出，決定暫時將明日開園時間延後到上午8時，實際開園時間依坍方狀況和清理進度決定。
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