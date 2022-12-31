元旦連假持續濕涼 明出遊留意這些地方局部大雨

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聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，明天台灣東半部，桃園以北地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。本報資料照
中央氣象局表示，明天台灣東半部，桃園以北地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。本報資料照

中央氣象局表示，明天東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣東半部，桃園以北地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖也有零星短暫雨。

氣象局預報員林定宜指出，明天台南以北、東部低溫約15至17度，高屏、台東地區約18到20度，早晚偏涼；白天高溫比今天回升，台南以北、東北部、東部約20到22度，高屏、台東地區約23度，大台北地區平均溫度16到20度，整體北部、東北部濕涼。

林定宜表示，明後天中南部有零星短暫雨發生機率，3千公尺以上高山也有局部降雪機率。3、4日南方雲系逐漸消退，西半部山區有零星短暫雨。5日東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，早晚還是偏涼。5至7日大台北、東半部、恆春半島有短暫降雨，其他地方則為多雲到晴。

林定宜也說，今天各地水氣較多，目前玉山為2.4度、合歡山2.6度，若達0度以下，溫度、水氣配合得宜，將大幅提升降雪機率。

氣象局 台南 台東

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