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元旦連假首日 雪隧、蘇花改車流暢通

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
將近下午6時，國道5號雪山隧道內基本暢通。圖／國道五號北宜高速公路雪山隧道 - 即時影像監視器
將近下午6時，國道5號雪山隧道內基本暢通。圖／國道五號北宜高速公路雪山隧道 - 即時影像監視器

元旦連假首日，民眾出遊，上午國道5號雪山隧道、台9縣蘇花改南下路段都出現車潮，警方也出動維持交通。車潮到中午過後便減緩，到傍晚時，雪隧、蘇花改都已暢通無阻，也未釀重大車禍。

蘇花改蘇澳地區南下路段，上午6時許出現車潮，車流量約為每小時800-1000輛，宜蘭縣警局蘇澳分局出動警力與義交疏導。國道5號上午7時許也開始出現車潮，高公局提早封閉石碇、坪林兩處交流道南下入口，流量達每小時2000輛，未超出預期。

中午過後，蘇花改與國道5號的車潮逐漸緩解。公路總局第四區工程養護處指出，蘇花路廊的車流量較去年同期減少約10%，應是受到宜蘭花蓮地區連日陰雨的影響，民眾出遊意願降低。

下午5時許，雪山隧道與蘇花改基本暢通。宜蘭警局交通隊隊長盧勇維表示，目前兩處交通要道「沒什麼塞」，也無事故發生。公路總局預估明天元旦將出現北返車潮，將持續調控蘇花路廊沿線號誌路口，並和警方協力疏導交通。

上午6時許，蘇花改南下路段出現車潮，警方出力疏導。圖／宜蘭縣警局提供
上午6時許，蘇花改南下路段出現車潮，警方出力疏導。圖／宜蘭縣警局提供

車潮 蘇花改 元旦連假

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