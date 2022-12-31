元旦連假首日 雪隧、蘇花改車流暢通
元旦連假首日，民眾出遊，上午國道5號雪山隧道、台9縣蘇花改南下路段都出現車潮，警方也出動維持交通。車潮到中午過後便減緩，到傍晚時，雪隧、蘇花改都已暢通無阻，也未釀重大車禍。
蘇花改蘇澳地區南下路段，上午6時許出現車潮，車流量約為每小時800-1000輛，宜蘭縣警局蘇澳分局出動警力與義交疏導。國道5號上午7時許也開始出現車潮，高公局提早封閉石碇、坪林兩處交流道南下入口，流量達每小時2000輛，未超出預期。
中午過後，蘇花改與國道5號的車潮逐漸緩解。公路總局第四區工程養護處指出，蘇花路廊的車流量較去年同期減少約10%，應是受到宜蘭花蓮地區連日陰雨的影響，民眾出遊意願降低。
下午5時許，雪山隧道與蘇花改基本暢通。宜蘭警局交通隊隊長盧勇維表示，目前兩處交通要道「沒什麼塞」，也無事故發生。公路總局預估明天元旦將出現北返車潮，將持續調控蘇花路廊沿線號誌路口，並和警方協力疏導交通。
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