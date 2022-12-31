斥資1200萬打造！北市六十三長照機構獲WELL鉑金級認證

高齡化社會照護議題備受關注，台北市寸土寸金、剩餘空間有限，要建制長照機構實屬不易，座落於台北市大安區的六十三社區長照機構（日照中心），斥資1200萬打造並於今年4月正式啟用，為確保長者在健康安全的環境，引進健康建築認證，成為台灣第一間、也是全球第一間通過國際WELL健康建築標準鉑金級認證的日照中心。

據統計，台北市大安區總人口數，從2016年31萬人下降至2022年28萬人，但65歲以上人口比例卻從5.7萬人上升至6.4萬人，高齡人口比例從18.36%上升到22.83%，其中失智與失能的人口推估超過一成，在急速高齡化的趨勢下，目前大安區卻只有5間日照中心，日照中心也常被民眾視為鄰避設施，使高齡人口與照護服務嚴重失衡，民眾對日照中心存在認知落差。

為翻轉民眾對照護事業認知，原經營輔具貿易的均鎂福祉董事長林桂惠、劉書朱，成立社團法人長期照顧協會，花費5年時間號召醫療、照護、科技、建設等專家關注照護議題，並整合台灣受恩、德和建設跨界投入照護議題，2020年合資設立玨心為爾股份有限公司，並於台北市大安區成立六十三社區長照機構，並於今年獲得WELL鉑金級認證，今上午10點由IWBI亞太區副總裁張為舜親自授證。

張為舜表示，WELL健康建築認證是專注室內環境來提升人體健康，由美國公益性組織國際WELL建築研究院提出，以健康科學、行為科學、建築科學為論證基礎，透過十大概念（空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神及社區）來達到以人為本，為使用者提升健康福祉。

六十三社區長照機構設有社工師、護理師、照服員，收托上限38人，目前已收26名。董事紀岳君表示，個案包括有軍公教、醫師等，知識水平很高，當中失智個案佔8成，顧及失智長輩可能使用抗憂鬱、鎮定或慢性疾病藥物，護理師也會定期檢視用藥，並回饋其主治醫師，避免重複用藥。而六十三也以「復健」為核心，提供自費物理治療、職能治療服務，提升失智、失能長輩功能。

主任薛燕芬表示，大安區許多長者子女住國外，因此多半是「老老照顧」，但對另一半來說，只要離開片刻都會擔心，想外出買菜都困難，若白天時刻可以將另一半送到日照中心，也能幫忙分擔照顧壓力；家屬也逗稱另一半來日照「可以有些貢獻」，像是幫忙掃地、洗碗，或一起種花、剪紙佈置。此外六十三特色是吃蛋奶素，以無穀米、胚芽米、洪藜麥飯為主，穩定長者血糖、增加纖維素攝取。

衛福部長照司科長余姍瑾表示，從2019年起推動「一國中學區一日照」計畫，全台814個國中學區截至今年10月已有847家日照中心成立，北市是全台灣老化城市第一名，目前北市已經設置56家日照，設置中有10家，雖然北市地價昂貴，但有企業挹注資源下不是難事，主要擔心民眾憂心鄰避設施，像是過去芝山國小附設老人日托遭民眾反彈，是過去沒有料想到的，期許民眾對於失智、失能識能要再提升。 IWBI亞太區副總裁張為舜（左）今授證予玨心為爾董事長林桂惠（右）國際WELL建築研究院鉑金級認證。圖／玨心為爾提供 六十三社區長照機構（日照中心）座落台北市大安區，設有社工師、護理師、照服員，最多可服務38名長者。記者許政榆／攝影 六十三日照中心提供物理治療、職能治療資源，協助失能、失智長者進行復健。記者許政榆／攝影 六十三社區長照機構（日照中心）斥資1200萬打造，已於今年4月正式啟用。圖／玨心為爾提供 六十三日照中心提供物理治療、職能治療資源，協助失能、失智長者進行復健。記者許政榆／攝影 六十三日照中心提供失能、失智長者多元課程。記者許政榆／攝影

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