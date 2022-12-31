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國安會議提公共運輸補貼 交通部規劃3方向將邀地方開會

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
擴大公共運輸補貼主要分為生活圈、觀光及個別縣市共3部分。本報資料照
擴大公共運輸補貼主要分為生活圈、觀光及個別縣市共3部分。本報資料照

蔡英文總統今召開國安高層會議，認為除了編列既有預算投入公共建設，也要以穩定經濟民生為最優先任務，並提出第一波經濟民生因應措施。交通部政務次長陳彥伯表示，在擴大公共運輸補貼部分，主要分為生活圈、觀光及個別縣市共3部分，預計農曆年後邀請地方政府開會討論，並盡速提出要點或辦法供地方執行。

國安高層會議今針對擴大公共運輸補貼提出相關結論，將推動北北基桃、中彰投、南高屏等三大生活圈通勤族公共運輸補貼方案，花東、離島地區及個別縣市旅運需求也將與地方政府溝通，採取因地制宜規劃通勤或觀光公共運輸。在降低民眾負擔的同時，達到鼓勵使用公共運輸工具，紓解交通壅塞及降低交通事故，也邁向淨零轉型的目標。

陳彥伯表示，針對公共運輸補貼，交通部將於1個月內提出相關要點或辦法，由中央規劃、地方執行的方式進行，並於農曆年後邀集地方政府開會聽取意見及討論，原則上與先前交通部規劃方向差不多。

公路總局長陳文瑞說明，公共運輸補貼將朝生活圈、花東觀光及個別縣市方向辦理，生活圈主要為北北基桃、中彰投、南高屏等三大通勤族補貼方案；觀光部分則以花東、離島等觀光旅次為主縣市規劃，其他則由各縣市因地制宜規劃。他也說，相關擴大運具、定價及配套都在接下來研議方向內，也會依總統指示進行。

另外，國安高層會議中也提到，為加速國際觀光客來台，針對旅行業招攬國際旅客來台、境外企業獎勵員工來台旅遊、修學旅行、郵輪及包機獎助等，提供獎勵補助措施；另針對自由行旅客來台提供優惠方案，明年目標國際觀光客達600萬人次。陳彥伯表示，大部份是既有獎勵優惠措施，會檢視現行補貼方式加大力度，另恢復因應疫情中斷的部分措施。

公共運輸 陳彥伯 交通部

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