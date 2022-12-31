快訊

李玟暴瘦剩42.3公斤！「身插引流管」照曝光 狀況引擔憂

再點名侯郭朱 趙少康：只要侯友宜表態「主席想擋也擋不住」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假第一天陰雨 新北各景點有人潮但不多

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
今天是連假第一天，但受到天氣影響，新北各景點人潮不多，圖為烏來老街。圖／新北市觀旅局提供
今天是連假第一天，但受到天氣影響，新北各景點人潮不多，圖為烏來老街。圖／新北市觀旅局提供

2022年最後一天逢元旦連假第一天，新北天氣陰冷帶雨，影響民眾外出興致，新北市長侯友宜今天上午指出，午後可能有人潮往新北市的景點及各老街湧現，各單位需做好交通管制。新北市觀旅局表示，所轄風景區未見明顯人潮，無擁擠情形。

今天是連假第一天，但受到天氣影響，新北各景點人潮不多，圖為十分瀑布公園。圖／新北市觀旅局提供
今天是連假第一天，但受到天氣影響，新北各景點人潮不多，圖為十分瀑布公園。圖／新北市觀旅局提供
今天是連假第一天，但受到天氣影響，新北各景點人潮不多，圖為九份老街。圖／新北市觀旅局提供
今天是連假第一天，但受到天氣影響，新北各景點人潮不多，圖為九份老街。圖／新北市觀旅局提供
今天是連假第一天，但受到天氣影響，新北各景點人潮不多，圖為碧潭風景區。圖／新北市觀旅局提供
今天是連假第一天，但受到天氣影響，新北各景點人潮不多，圖為碧潭風景區。圖／新北市觀旅局提供

新北市長 元旦連假 侯友宜

延伸閱讀

再點名侯郭朱 趙少康：只要侯友宜表態「主席想擋也擋不住」

元旦連假首日碰上跨年 侯友宜要求做好交通疏導

國民黨找李縉穎任竹市黨部主委 侯友宜這樣回應

段宜康指是2024藍最強人選 侯友宜：把新北工作努力做好

相關新聞

不斷更新／國道1號苗栗路段邊坡起火 濃密黑煙影響雙向行車

今天開始元旦連假，目前國道車流大致順暢。高速公路局預估國道交通量為114百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3...

欣賞2023跨年煙火 氣象專家教你站這方位最佳

2023跨年煙火搶站，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今天仍是東北季風環境，北部看煙火時盡量待在施放點...

明天國道北返車潮將塞到晚上8時 避開尖峰建議這時段出發

今天為元旦連假首日，交通部長王國材前往高速公路局交控中心視察國道交通狀況，他受訪表示，今天受天氣、新舊曆年距離較近影響，...

連假首日國道3事故造成回堵 國5塞到下午4時才紓解

今天為元旦連假首日，截至中午12時，國道全線交通量為45.9百萬車公里，預估今天交通量為114百萬車公里，下午重點壅塞路...

台鐵公司化子法協商卡關？王國材曝明年3大規畫時程

台鐵規畫2024年公司化，但子法協商屢次傳出喬不攏，交通部長王國材今視察高速公路局受訪表示，截至年底已有9項達成大致共識...

把握機會追起來 鄭明典曝今年最後一道日落在這裡

今天就是2022最後一天，氣象局長鄭明典表示，根據美國海軍天文台的軟體計算，今年台灣平地最晚日沒地方是台南市西邊的七股海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。