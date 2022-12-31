連假第一天陰雨 新北各景點有人潮但不多

2022年最後一天逢元旦連假第一天，新北天氣陰冷帶雨，影響民眾外出興致，新北市長侯友宜今天上午指出，午後可能有人潮往新北市的景點及各老街湧現，各單位需做好交通管制。新北市觀旅局表示，所轄風景區未見明顯人潮，無擁擠情形。 今天是連假第一天，但受到天氣影響，新北各景點人潮不多，圖為十分瀑布公園。圖／新北市觀旅局提供 今天是連假第一天，但受到天氣影響，新北各景點人潮不多，圖為九份老街。圖／新北市觀旅局提供 今天是連假第一天，但受到天氣影響，新北各景點人潮不多，圖為碧潭風景區。圖／新北市觀旅局提供

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