元旦連假宜蘭旅遊潮 遊客不畏陰雨出遊

元旦連假首日宜蘭雖陰雨連綿，遊客仍不畏寒冷出遊。人氣最旺的清水地熱谷，開園1小時車位便已停滿；宜蘭傳藝園區湧入攜家帶眷的民眾，體驗傳統工藝之美；太平山明天清晨迎曙光，預計今晚也將有大量遊客入住。

清水地熱谷是縣內人氣最旺的旅遊景點，1年超過90萬人次入園，去年雖受疫情影響封園4個月，仍吸引超過70萬人。工旅處處長李東儒指出，今天上午9時開園後，1小時車位就已停滿，開始入園管制，預計下午人潮會持續增加，不受陰雨影響。

傳藝園區上午9時開園，到午後已經有將近2000人入園，多為家庭出遊。園區表示，今天傳藝中心邀請精通書法的志工老師揮毫贈與春聯，明天則有書法家展演和醒獅演出、擊鼓體驗等活動，歡迎民眾與遊客同樂過新年。

太平山森林遊樂區今天上午6時開園，到下午約有1500人入園。管理中心經理林志雄說，明天才是人最多的時間，遊客為迎接新年第一道曙光，會在清晨就湧入太平山。不過，陰雨連日，已造成區內道路坍方，明天園區暫延後至早上8時開放，實際開園時間依排除狀況而定，想要迎曙光的遊客可能要失望了。 元旦連假第一天，民眾攜家帶眷來到宜蘭傳藝園區，觀賞表演與體驗傳統工藝。圖／宜蘭傳藝園區提供

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