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彰化11天連爆7禽場感染H5N1 鄰近累計百場採樣監測

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化從12月中旬至今已累計發生7場H5N1亞型高病原性家禽流行性感冒疫情，為國內數量最多的縣市。圖／動物防疫所提供
彰化從12月中旬至今已累計發生7場H5N1亞型高病原性家禽流行性感冒疫情，為國內數量最多的縣市。圖／動物防疫所提供

彰化縣又爆出新型H5N1禽流感疫情，位在竹塘的蛋雞場與芳苑一家肉鴨場在本月28、29日分別經家衛所確診H5N1，另有竹塘蛋雞場與大城鄉肉鴨場也確診感染H5N2，4禽場這兩天完成撲殺及消毒，共撲殺4萬2千多隻蛋雞與肉鴨，彰化從12月中旬至今已累計發生7場H5N1亞型高病原性家禽流行性感冒疫情，為國內數量最多的縣市。

彰化縣是全台養禽最大縣，主要分佈在西南角鄉鎮，12月以來禽場感染高病原性禽流感病毒H5N1連環爆，農委會因此將埔心、竹塘列為高風險區域，彰化縣啟動比中央更嚴格的生物防疫措施。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，這4場禽場有2場位在竹塘鄉，距離約1公里，H5N1疫情嚴峻，只要有確診禽場，周遭1公里都會主動採樣監測，這波疫情以來已有近百場進行採樣，預計要到農曆年後回暖，看是否H5N1病毒能否逐漸消失。

董孟治說，今年12月26日及27日各接獲竹塘鄉蛋雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，28日及31日經家衛所確診分別感染新型H5N1及H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員分別於29日及今天完成該2場蛋雞場雞隻撲殺清場及消毒工作，合計撲殺3萬3886隻蛋雞。

另大城鄉及芳苑鄉各1場肉鴨場於25日則是進行環境採樣監測下發現感染，29日經家衛所確診各為H5N2和H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於30日完成該2場肉鴨場撲殺清場及消毒工作，撲殺 9002隻肉鴨。

董孟治說，面對看不到的敵人，產業界必須謹慎以對，持續加強檢視並落實場內各項生物安全措施，加強場區消毒工作，嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，需要求人員更換衣鞋，車輛徹底消毒後才可進入。

彰化縣連爆出新型H5N1禽流感疫情，位在竹塘的蛋雞場與芳苑一家肉鴨場在本月28、29日分別經家衛所確診H5N1，另有竹塘蛋雞場與大城鄉肉鴨場也確診感染H5N2，4禽場這兩天完成撲殺及消毒。圖／動物防疫所提供
彰化縣連爆出新型H5N1禽流感疫情，位在竹塘的蛋雞場與芳苑一家肉鴨場在本月28、29日分別經家衛所確診H5N1，另有竹塘蛋雞場與大城鄉肉鴨場也確診感染H5N2，4禽場這兩天完成撲殺及消毒。圖／動物防疫所提供
彰化縣是全台養禽最大縣，主要分佈在西南角鄉鎮，12月以來禽場感染高病原性禽流感病毒H5N1連環爆。圖／動物防疫所提供
彰化縣是全台養禽最大縣，主要分佈在西南角鄉鎮，12月以來禽場感染高病原性禽流感病毒H5N1連環爆。圖／動物防疫所提供

禽流感 確診

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