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視察中國航班入境採檢專案 蘇貞昌：防疫不能鬆懈

中央社／ 桃園機場31日電
行政院長蘇貞昌（右一）前往桃園機場視察大陸航班入境旅客加強檢疫專案，蘇貞昌查看旅客自助檢疫申報機台操作。聯合報系記者季相儒／攝影
行政院長蘇貞昌（右一）前往桃園機場視察大陸航班入境旅客加強檢疫專案，蘇貞昌查看旅客自助檢疫申報機台操作。聯合報系記者季相儒／攝影

行政院長蘇貞昌今天視察中國航班入境旅客加強檢疫專案，他表示，要盡量給春節返鄉的國人方便，機場已有相關經驗，但防疫仍不能放鬆；中國疫情資訊不透明，最怕有變種病毒。

因應中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情激升及台商春節返鄉潮，中央流行疫情指揮中心28日宣布，明年1月1日至31日，實施中國航班入境旅客加強檢疫專案，在機場採驗唾液PCR。

蘇貞昌下午至桃園國際機場視察專案執行情形，並聽取相關單位簡報。桃園國際機場股份有限公司指出，專案期間，中國航班4航點（北京、上海、廈門、成都）總入境人數，預估在1月8日至14日達到高峰，約有54架次、9142名旅客。

蘇貞昌聽取簡報後表示，3年前台灣是全世界第一個登機檢疫的國家，也累積不少經驗，這次專案對比過往疫情期間的入境採檢量，人數雖少，仍不能大意；中國疫情資訊不透明，希望平安沒事，但仍要小心應對。

蘇貞昌也說，現在怕的是中國確診人數多，會有變種病毒，因此基因定序上若發現有變種，也要盡快通知全世界；此外，專案實施期間也要尊重旅客方便、盡快採檢。

蘇貞昌接受媒體聯訪時表示，中國疫情最令人擔心的是資料不透明、不公開、不聯絡，各國都很緊張，且中國過去封控嚴格，突然開放這麼快，國內搶藥、殯儀館等情形也令人擔心，因此不得不為了保護國人健康，各國都施行相關對應措施，台灣也是一樣。

蘇貞昌也說，請交通部、指揮中心等，盡量給春節返鄉的國人方便，但為了保護全體國人，防疫也不能放鬆。

媒體詢問，今天視察桃園機場行程，為何沒有邀請桃園市長張善政出席？蘇貞昌表示，如果未來有要地方政府配合等，自然會邀地方首長。

媒體詢問，有日本學者認為總統蔡英文沒有讓內閣總辭是民進黨無法反省，姜太公的國運籤詩也警告，內閣若沒改組，整船可能溺水？蘇貞昌表示，這都要請蔡總統多方慎重考量。

桃園機場 蘇貞昌 疫情

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