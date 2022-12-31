1000億撥補勞健保、台電 勞動部：配合儘速規畫

蔡英文總統今上午召開國安高層會議，宣布中央政府可運用3800億元朝3面向規畫，其中1000億元將撥補至勞保、健保基金財務缺口，並同時挹注台電進行電價補貼。有關挹注勞保基金的部分，勞動部表示，將配合行政院儘速規畫。

蔡總統表示，政府初步規劃，中央政府可運用之3800億元，其中1000億元為規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼，一方面減輕勞健保基金的財務壓力，也減輕下一代的給付負擔；另一方面則從源頭管控能源價格，穩定全球原物料上漲對台灣物價的衝擊。

而根據最新的2021年勞保財務精算報告指出，勞保基金用罄時間點從前一次精算的2026年延後到2028年，但勞保持續入不敷出，財務缺口也勢必擴大。蔡政府雖自2020年起分別撥補200億、220億及300億元至勞保基金，累計撥補720億元，明年預算更一口氣增加至450億元，但勞動部長許銘春日前於立法院詢答時證實，若要勞保財務不再惡化，每年至少要撥補1000億到1500億。

對於蔡總統今表示初步將挹注1000億到勞保、健保基金以及台電，但實際撥補到勞保基金的金額多少？勞動部僅回答，尚待行政院召集會議研商，屆時勞動部將配合行政院儘速規畫。

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