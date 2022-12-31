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視察元旦連假疏運 台鐵局長：預計今運量70萬人創新高
台鐵局長杜微今天視察台中站、新烏日站元旦疏運，並慰勉現場第一線人員。杜微表示，台鐵局元旦連續假期疏運昨天起共5天，今天為節前旅客返鄉、出遊、及跨年重點日，加上後疫情解封，預計單日旅客運量將達70萬人。
杜微今天上午在台中運務段副段長陳祈福、台中站站長李兆平陪同下，至台中站及新烏日站視察元旦疏運，並慰勉現場第一線工作人員，今天上午疏運情形良好，發車及行車均準點正常。
台鐵局為加強假期疏運能力，配合新購EMU3000型及EMU900型新車投入，調整加班車班表，全線合計加開139列次、加掛48輛次，使運能較平日增加5.8%。較去年元旦連假疏運，對號列車座位增加7萬5422個，增幅約5%，創史上新高，另外因應北、中、南、東各區跨年活動，增開25列區間車。
杜微表示，台鐵局近年辦理安全改革，尤其是車輛汰換已具初步成效，元旦連假疏運提供運能也創下紀錄，明年春節假期疏運在全體員工的努力下，提供國人及旅客更好、更充裕的旅運服務。呼籲參加跨年的民眾多利用公共大眾運輸，搭乘台鐵不妨早一點出門，候車乘車遵守站車人員的服務，維持站車秩序。
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