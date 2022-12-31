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北市跨年今晚7時登場 粉絲不畏風雨提早卡位

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
「台北最High新年城-2023跨年晚會」將於今晚7點登場，早上10點開放進場後，就有不少粉絲不畏風雨提早卡位，想近距離目睹偶像表演。記者鍾維軒／攝影
「台北最High新年城-2023跨年晚會」將於今晚7點登場，早上10點開放進場後，就有不少粉絲不畏風雨提早卡位，想近距離目睹偶像表演。記者鍾維軒／攝影

「台北最High新年城-2023跨年晚會」將於今晚7點登場，會場上午10點開放民眾入場，不少粉絲頂寒風細雨，拿著野餐墊、折凳卡位，就盼能近距離觀賞表演。北市觀傳局提醒，管制區周邊Youbike暫停營運，北捷連續42小時不收班、貓空纜車延長營運至凌晨2點。

台北市2023跨年晚會演出卡司，包含蔡健雅、9m88、韋禮安、理想混蛋、ABAO阿爆、美秀集團、彭佳慧、血肉果汁機、許富凱、傻子與白痴、劉若英、玖壹壹及韓國藝人孝琳。

台北天氣整日陰雨綿綿、寒風不止，上午10點開放入場後，已經有數十位觀眾搶先到舞台前方的座位，自備板凳、野餐墊等物品，撐傘穿雨衣等代表演開始，就為了能目睹偶像表演。

跨年會場周遭的便利商店為了搶商機和應付人潮提早備戰，早早就把玻璃門都拆下，把禦寒物品，像是關東煮、熱包子、熱飲和暖暖包放在店門口，讓顧客方便拿取與結帳。

北市觀傳局提醒，考量人潮安全，管制範圍內禁止騎乘YouBike及自行車，管制時間自12月31日下午5點至明年1月1日凌晨3點，北市府周邊45站YouBike營運站暫停營運；管制期間內可至周邊富台公園、松山家商、龍門廣場、捷運大安站及臺北醫學大學等6站導引站租借停放。

另外，台北捷運與往年一樣連續42小時營運不收班（小碧潭支線及新北投支線除外）；而貓空纜車延長營運至凌晨2點，視現場人潮至疏運完畢為止。

觀傳局說，今晚會於捷運市政府站、台北101/世貿站、象山站及國父紀念館站等4站的重要出入口，安排站長、站務員、司機員及維修員等組成「潮天團」，隨時注意民眾安全及適時提供協助。

為疏運跨年晚會散場大量人潮，北市公運輸處規劃3線散場接駁公車，另配合跨年活動有44線公車配合延後收班，其他公車路線會依民眾需求機動加密班次，以因應參與跨年民眾疏運服務需要，散場時則請多加留意公車站牌上公告及指引標示抵達各散場公車集結點。

跨年晚會 北市 公車

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