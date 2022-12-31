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明天國道北返車潮將塞到晚上8時 避開尖峰建議這時段出發

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材（左）前往高速公路局交控中心視察國道交通狀況。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材（左）前往高速公路局交控中心視察國道交通狀況。記者周湘芸／攝影

今天為元旦連假首日，交通部長王國材前往高速公路局交控中心視察國道交通狀況，他受訪表示，今天受天氣、新舊曆年距離較近影響，國道車潮較往年減少4%，國5也減少7%；交通管理組交通運作科長蔡明哲表示，明天車潮將以北返為主，各路段預計壅塞至晚上8時才會紓解，建議民眾可於中午12時以前出發。

王國材指出，元旦首日國道車潮較往年減少4%，國5也減少7%，有可能是天氣因素，以及新舊曆年距離較近，導致長途旅次減少，主要為觀光旅次。今年針對疏運有幾項重要措施，如宣導台61線西濱快速公路或台9線替代道路，在主要決策點裝設CMS顯示時間，都有發揮功效。

蔡明哲表示，元旦連假屬3天短假期，整體車流以旅遊為主，國道交通量截至下午1時比去年同期減少4%，國5受限宜蘭、花蓮下雨影響則減少7%，下午往國5宜蘭車流會比較大，但在適當控管下還是能維持一定車速，目前國道除了在湖口到新竹路段呈現車多狀況，其他除了受限交通事故影響，整體路段車況大致正常。

他也說，明天還是會有一些南向車流，整體以北返為主，主要壅塞時段集中在下午，包括國1彰化、台中、往新竹北向路段，國3南投、桃園北向都會持續到晚上8時才會紓解。民眾北返可多利用中午12時以前出發，避免下午尖峰時段，不趕行程的話可延後一天到隔日上午時段再出發，若必須在下午時段出發可多利用替代道路，包括台61線、台63線、台9線等。

另外，王國材提醒，今晚是跨年活動，呼籲民眾跨完年不要疲勞開車，過去也有很多人在國道，如汐五高架看101煙火，國10仁武段看義大世界煙火，都違反道路交通管理處罰條例；蔡明哲則說，針對違規占用路肩車道將處以3千到6千元罰鍰，並由公路警察加強取締驅離。

元旦連假 國道 王國材

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