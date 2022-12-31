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欣賞2023跨年煙火 氣象專家教你站這方位最佳
2023跨年煙火搶站，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今天仍是東北季風環境，北部看煙火時盡量待在施放點的東、北側地區；中部煙霧擴散速度慢，建議可以離施放點遠一些；南部建議在施放點北方欣賞煙火。
「天氣風險 WeatherRisk」說，迎風面東北部水氣偏多，跨年夜大台北、桃園、花蓮地區維持陰有雨天氣，溫度約14-17度，外出需要攜帶雨具、做好保暖準備，風向為東北略偏東，風力較強。新竹降雨機率較低，但風力明顯偏大，戶外感受仍有寒意，也需要做好保暖。
中部地區雲較少，天氣多雲到晴，深夜到凌晨溫度較低，沿海地區風力仍大，風向為偏北風，外出也需要留意保暖，沿海地區看煙火時可待在施放點東北、北方，中部內陸、近山區風速偏弱。南部晚間雲量較多，不過降雨機率低，風向大致是偏北風。
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