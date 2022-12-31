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影／連假首日國道上午擁車潮 國一台中路段2事故1受傷

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
中午12點48分，國一北向166公里處發生6部車疑似追撞事故，造成1人頭部流血受傷送醫檢查，事故在下午1點43分排除。圖／讀者提供
中午12點48分，國一北向166公里處發生6部車疑似追撞事故，造成1人頭部流血受傷送醫檢查，事故在下午1點43分排除。圖／讀者提供

元旦連假首日，今天上午南向彰化以南，北向台中以北均車多，中午過後車流舒緩。中午12點多，國一北上台中路段有2起交通事故，其中6部車疑似追撞，造成1人頭部流血送醫，事故於下午1點43分排除，車流暢行。

國道警察第三公路大隊表示，中午12點48分，國一北向165及166公里分別2部車車損碰撞事故、6部車疑似追撞事故，造成1人頭部流血受傷送醫檢查，事故在下午1點43分排除。

國道警察指出，連續假期交通疏導措施如下：

(一) 入口匝道封閉：

1、 12月31日0至12時，封閉國1埔鹽系統南向入口。

2、 1月1日0至12時，封閉國1埔鹽系統南向入口；12至21時，封閉國1埔鹽系統北向入口。

3、 1月2日12至21時，封閉國1埔鹽系統北向入口。

4、 替代道路可使用台76線往東接國道三號或是往西接台61線行駛。

國道 元旦連假

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