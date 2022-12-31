竹客9002 1月1日停駛無人接手 明年底19條客運也難營運

桃園市交通局今天下午表示，交通部公路總局權管的國道客運9002（台北-國道1號-楊梅含A、B線）路線營運許可證原本去年5月3日到期，交通局協調公路總局請聯營業者新竹及三重客運減班代駛營運至今天，另協調新北市政府重新規畫，以市區公車「楊梅-林口長庚-三重」替代，現正徵詢桃園市區客運業者闢駛意願，預計明年1月6日彙整完成各家業者意見。

交通局長張新福表示，9002國道客運為楊梅區直達長庚醫院路線，公路總局已辦理3次路線開放公告，但是沒有新業者有籌設意願，因該路線已行駛分20多年，期間因台鐵、高鐵及各大轉運站等新型大眾運輸模式成形，又因疫情影響致使運量不斷減少。疫情前原每日由楊梅發車12班次，平均每班次載客14.53人次，疫情期間運量如雪崩式下滑，即使減班至每日由楊梅發車4個班次，110年平均每班次載客卻僅剩0.73人次。

今年疫情雖趨於平穩，但平均每班次載客仍只有11.18人次，長期營運績效不佳，導致業者已無意願繼續經營。考量公共運輸為城際串聯重要的一環，交通局已規畫市區公車「楊梅-林口長庚-三重」路線，桃園端（楊梅-長庚醫院）行駛路線維持不變，僅將終點變更為「捷運三重國小站」，民眾仍可利用台北捷運（淡水信義線）轉乘至台北車站，預計明年1月6日前完成徵詢完成本市市區客運業者經營意願。

交通局表示，除了9002路線，新竹客運已正式行文，表示在油價、車輛成本居高不下，又基本工資調漲、一例一休制度，造成企業營運成本節節上揚，且面臨駕駛人力短缺招募困難、工時變革等多重營運壓力；又目前營運路線載客量僅維持疫情前6、7成，所以19條桃園市區公車路線明年12月31日路線許可期滿後無意再續營，其路線主要行經本市龍潭、楊梅及平鎮三個行政區，交通局已成立專案，針對業者所提停駛路線綜合評估及研擬替代方案，期望以調整班次（距）、路線縮駛或路線整併等方式，將衝擊降至最低，並積極促成其他有意願經營的業者闢駛新路線繼續服務市民。

因應9002停駛，交通局建議市民多加利用其他替代路線，楊梅地區至臺北車站替代路線可搭乘市區公車301、5623、5624、5648、5649、5651、5654等路線（含支線）至楊梅或埔心火車站轉乘台鐵至台北火車站。

楊梅地區至林口長庚醫院替代路線可搭乘市區公車5623、5623B路線至捷運環北站（A21）轉乘至捷運長庚醫院站（A8）。也可搭乘市區公車301、5623、5624、5651、5654等路線，或臺鐵至中壢火車站轉乘市區公車701、711路線及國道客運2004路線，即可抵達林口長庚醫院。

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