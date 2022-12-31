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台鐵公司化子法協商卡關？王國材曝明年3大規畫時程

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，台鐵公司化子法截至年底已有9項達成大致共識，預計1月就可訂定完成。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，台鐵公司化子法截至年底已有9項達成大致共識，預計1月就可訂定完成。記者周湘芸／攝影

台鐵規畫2024年公司化，但子法協商屢次傳出喬不攏，交通部長王國材今視察高速公路局受訪表示，截至年底已有9項達成大致共識，預計1月就可訂定完成，3月完成2024年預算，6月有初步董事會成員出來。

交通部昨天召開台鐵公司推動會報，由政務次長胡湘麟主持，邀請台灣鐵路工會一同參與，但部分內容仍無法達成共識，預計下周二再與王國材面對面溝通。

王國材指出，針對台鐵公司化子法在交通部有推動會報，主要整合行政院各部會意見，再把內容給台鐵進行勞資協商。最近發現在推動會報通過後，到勞資協商不是很順利，所以上周五直接把工會請到推動會報跟行政院各單位面對，應該可以加速一點。

王國材表示，截至年底已有九項達成大致共識，其他還在討論，對於整個公司化時程表已經訂下來，預計1月訂完子法，2024年預算於3月出來，6月有初步董事會成員出來，因為很多子法要通過董事會，原則上目前時程都還來得及。

他表示，在溝通過程中，工會本於會員權益希望爭取最大權益，交通部也期待能夠取得平衡點，政府該如何協助，本身有一些限制，或是過去其他公司範例都可以參考，這部分會繼續溝通。

台鐵公司化 交通部長 王國材 台鐵

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