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流感重症增5例 6歲男童高燒意識不清送急診

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
莊人祥表示，截至12月30日已施打632.5萬劑，全台現在剩下7萬多劑，相較往年打氣較旺，估計與民眾過年有出國需求、邊境開放後流感疫情將升溫等因素有關。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，截至12月30日已施打632.5萬劑，全台現在剩下7萬多劑，相較往年打氣較旺，估計與民眾過年有出國需求、邊境開放後流感疫情將升溫等因素有關。圖／指揮中心提供

除了新冠肺炎第三波疫情上升，流感併發重症再增加5例，當中年紀最小為一名6歲男童，因發燒、意識改變、極度倦怠感到急診，後持續意識不清，懷疑病毒性腦炎，轉診到醫學中心驗出H3N2陽性。而接下來迎接跨年、春節過年、也有民眾自國外返台，流感疫情變化仍不明朗，目前全台只剩下7萬多劑公費流感疫苗，符合資格民眾可盡快預約接種。

疾病管制署副署長莊人祥表示，新增5例流感併發重症，分別為6歲、50多歲、60多歲、70多歲、80多歲，其中4例男性、1例女性，全都沒有接種流感疫苗，發病日介於12月12日至12月20日之間，皆未死亡。流感重症目前累計19例，分別為16例H3N2、2例H1N1，1例B型流感；18例沒打流感疫苗；14人有潛在病史；3人死亡。

莊人祥表示，該名6歲男童從12月12日開始發燒、意識改變、極度倦怠感，12月13日到急診就醫，當日驗出A型流感陽性，因為個案持續意識不清，懷疑病毒性腦炎，後來轉診到另外一家醫學中心，12月16日PCR驗出H3N2陽性。另外4名長者都有慢性疾病，80多歲個案有腎臟病和慢性阻塞性肺，70多歲個案有糖尿病和高血壓，60多歲個案有心血管疾病，50多歲個案則有肝臟疾病。

疾管署今年採購640萬劑公費流感疫苗，莊人祥表示，截至12月30日已施打632.5萬劑，全台現在剩下7萬多劑，相較往年打氣較旺，估計與民眾過年有出國需求、邊境開放後流感疫情將升溫等因素有關。針對目前流感疫情，他表示，流感疫情目前處於低低平平，比新冠疫情爆發前仍低很多，不過過年、民眾自國外返台後「什麼事都可能發生」，將持續觀察。

根據疾管署資料，社區流感病毒持續活動，近4週檢出流感病毒以A/H3N2為主，類流感門急診總就診人次略升，高於前2個流感季同期。莊人祥表示，目前社區病毒感染仍以新冠肺炎為主，也建議民眾把握時間接種流感疫苗，目前地方衛生局網站、疾管署流感一網通皆可查詢，而自費流感疫苗可洽各醫療院所。

流感疫苗 疫情 H3N2 流感

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