地方憂彰化扇形車庫失去附屬設施沒了靈魂 文化部將邀開會討論

彰化扇形車庫今年8月公告為國定古蹟，不過關心鐵道的民間團體發現扇庫疑遭彰化縣府縮小面積提報國定古蹟，排除了「煤水台」、「油庫」與「檢修庫」等附屬設施，對此彰化縣府文化局長張雀芬說，早期登錄文資時土地沒切割，範圍沿著鐵軌一直到月台，為更精確，進行地號分割送審。文化部文資局也說，扇庫在國定古蹟與原縣定古蹟指定範圍相同。

半線鐵道文史工作室成員過去曾參與搶救彰化扇形車庫保存運動，成功讓扇庫在2000年時被指定為縣定古蹟，如今扇形車庫啟用邁入百周年，擔心彰化鐵路高架化將破壞扇庫現有動態運作，失去靈魂。

半線鐵道文史工作室總幹事馬昌宏說，彰化鐵路高架化進入實質開發，但近10年來有關彰化鐵路高架化對扇庫的安排與規畫都未曾被邀請過參加會議，意見不被聽見，擔心未來扇庫變成一座死的展覽區，扇形車庫的內涵應包括現有的老師傅、動態運轉，當然還有周邊附屬設施。

馬昌宏表示，訴求台灣現存唯一的扇形車庫全區保留，包括彰化車站、扇形車庫以及周邊的調車站與機務段，並非反對鐵路高架化，但擔心沒有規劃、配套下，扇庫保留未來並不如現在大家想的那麼樂觀，最後僅變成一座死的展覽場。

文資局說，洽詢管理單位台鐵局彰化機務段得知目前扇庫與相關附屬設施，都在營運使用中不能拆除，也沒相關拆除計畫，後續待彰化鐵路高架化彰化機務段另遷新基地，扇形車庫會原地保留。

文資局也表示，彰化鐵路高架化進入綜合規畫階段事宜，關於油庫與煤水台等非在縣定古蹟範圍內的附屬設施，文資委員建議將彰化扇形車庫周邊的文化資產、文化資源整併登錄為文化景觀，以突顯彰化鐵道產業的特殊性及價值，文化部近期將再邀集專家學者與相關單位開會討論，彰化機務段應依「文化資產保存法」第24條、第34條辦理的事項，也將於前開會議中討論。

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