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連假首日國道3事故造成回堵 國5塞到下午4時才紓解

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國3南向379公里6輛小客車追撞事故。圖／高公局提供
國3南向379公里6輛小客車追撞事故。圖／高公局提供

今天為元旦連假首日，截至中午12時，國道全線交通量為45.9百萬車公里，預估今天交通量為114百萬車公里，下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城等路段，其中國5預計塞到下午4時才會紓解。另外，今天上午國道出現3起事故，均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。

高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、埔鹽系統至員林；國3南向土城至樹林、鶯歌系統至高原、烏日至霧峰；國6東向霧峰系統至東草屯，其餘路段大致正常。

高速公路局路況預報員陳立哲表示，北部地區，國5南港系統到頭城路段預計中午12點解除匝道封閉管制後，會出現車流湧現狀況，預計到下午4時才會紓解；國1南向楊梅到新竹路段，及國3土城至關西路段於下午2時前車流量大。中部地區國1南向彰化系統到埔鹽系統今天上午8時到下午2時都會是車多情形；國3南向快官到霧峰系統則是中午前車流量大。南部地區車流大致正常。

高公局指出，今天上午8時12分於國5南向15.8公里處發生1輛小客車自撞事故，占用內線車道，於8時19分排除，造成後方車流回堵0.5公里；10時24分於國1北向321.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時43分排除，造成後方車流回堵4公里，11時7分於國3南向379公里處（中寮隧道）發生6輛小客車追撞事故，占用內線及中間車道，於11時46分排除，造成後方車流回堵6公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，預估今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城等路段，建議民眾透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊。

元旦連假首日北區國道車流。圖／高公局提供
元旦連假首日北區國道車流。圖／高公局提供

元旦 國道 高速公路 連假

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