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雪季限定 合歡山緊急醫療站元旦起開設！假日提供服務

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局整合北區4家醫院，明年元旦起展開2個月高山緊急醫療勤務，於周末假日、連假安排醫護人員進駐松雪樓，提供醫療服務。圖／衛生局提供
花蓮縣衛生局整合北區4家醫院，明年元旦起展開2個月高山緊急醫療勤務，於周末假日、連假安排醫護人員進駐松雪樓，提供醫療服務。圖／衛生局提供

入冬後不少民眾上合歡山追雪，花蓮4家大型醫院攜手從明年1月1日開設為期2個月的高山緊急醫療站，於周末假日、連假及春節假期，安排醫師及護理人員至松雪樓駐站，若山區民眾、遊客身體不適，可第一時間提供醫療服務。

花蓮假日雪季緊急醫療支援計畫邁入第16年，是全國唯一的高山緊急醫療站。衛生局統計，去年計畫期間共服務301人，以高山症不適為主。今年由國軍花蓮總醫院負責統籌，結合門諾醫院、花蓮慈濟及衛福部花蓮醫院共同執行任務。

衛生局表示，高山緊急醫療站開設時間為明年1月1日起至2月28日，期間有元旦、春假及228三個連假，每個周末假日及連假（春節期間小年夜、除夕除外），每梯次有1名醫師、2名資深護理人員和1名持有緊急救護執照的救護車駕駛，進駐松雪樓值班，現場備置攜帶式呼吸式急救裝備、生理監視器、電擊去顫器、心電圖機以及創傷急救等設備。

因為台8線中橫公路關原段仍在災害搶修，有交通管制，假日設站時間調整為中午12時30分開始。

衛生局長朱家祥表示，處於高海拔、低氧、低溫的高山環境中，部分遊客容易出現急性高山症、高山肺水腫、甚至是最危急的高山腦水腫等症狀，合歡山海拔3422公尺，距最近的急救責任醫院國軍花蓮總醫院車程2個小時，因此雪季期間開設緊急醫療站第一時間因應，感謝4家醫院長年投入醫護人力支援，保障遊客生命安全。

衛生局提醒，民眾賞雪時，務必做好保暖及高山準備，尤其心血管疾病患者及長輩，要注意頭頸部及四肢末端的保暖，帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋不可少，並採多層次的洋蔥式穿法。若身體不適盡快至醫療站就診，非假日雖然沒有醫療人員駐站，若覺得頭暈、無力、想吐，也可到松雪樓醫療站請工作人員協助使用氧氣供給面罩改善症狀。

花蓮縣衛生局整合北區4家醫院，明年元旦起展開2個月高山緊急醫療勤務，於周末假日、連假安排醫護人員進駐松雪樓，提供醫療服務。圖／衛生局提供
花蓮縣衛生局整合北區4家醫院，明年元旦起展開2個月高山緊急醫療勤務，於周末假日、連假安排醫護人員進駐松雪樓，提供醫療服務。圖／衛生局提供
花蓮縣衛生局整合北區4家醫院，明年元旦起展開2個月高山緊急醫療勤務，於周末假日、連假安排醫護人員進駐松雪樓，提供醫療服務。圖／衛生局提供
花蓮縣衛生局整合北區4家醫院，明年元旦起展開2個月高山緊急醫療勤務，於周末假日、連假安排醫護人員進駐松雪樓，提供醫療服務。圖／衛生局提供

衛生局 花蓮 連假

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