跨年迎曙光別忘這檔事！ 汽燃費補繳1/3止 逾期最高罰3千

今天是2022年最後一天，許多民眾規劃出遊跨年、翌日迎接2023年曙光。元旦連假今起到明年1月2日止，豐原監理站提醒，汽燃費補繳期限只到明年1月3日止，逾期未繳車主恐吃上3千元罰鍰，呼籲新的一年別跟荷包過不去。

豐原監理站表示，2022年度汽、機車燃料使用費開徵期已過，監理站針對逾期未繳納的車主寄出催繳通知書，補繳期限至2023年1月3日止。逾期未繳納，除依公路法第75條處以300元至3000元罰鍰外，所欠費額後續將移送強制執行。

豐原監理站站長黃建興提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動等APP，免出門就能線上繳納，繳費管道多元、方便又迅速。

若沒有收到催繳通知書，又不確定愛車是否已繳納汽燃費的車主，除了向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務App」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

豐原監理站建議，為避免車主因工作忙碌或沒收到繳費通知書，忘記繳費受罰，鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，相關申請書表可於公路總局網站下載，或可將催繳通知書背面申請書填妥後，郵寄或傳真到豐原監理站，辦理指定帳戶自動扣繳汽燃費，不僅省時、便利，更無需手續費。

商品推薦