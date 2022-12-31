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把握機會追起來 鄭明典曝今年最後一道日落在這裡

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
氣象局長鄭明典表示，根據美國海軍天文臺的軟體計算，今年台灣平地最晚日沒地方是台南市西邊的七股海堤。圖／取自鄭明典臉書 台南市天文協會榮譽理事長周銀王提供
氣象局長鄭明典表示，根據美國海軍天文臺的軟體計算，今年台灣平地最晚日沒地方是台南市西邊的七股海堤。圖／取自鄭明典臉書 台南市天文協會榮譽理事長周銀王提供

今天就是2022最後一天，氣象局鄭明典表示，根據美國海軍天文台的軟體計算，今年台灣平地最晚日沒地方是台南市西邊的七股海堤，為傍晚5點24分58秒。

氣象局表示，明年元旦全台最早日出在台東蘭嶼，本島平地則是屏東恆春龍坑生態保護區，但北部及東半部雲量多，甚至有飄雨機率，因此看到首道曙光的機率非常低。

除了追新年第一道曙光，不少人也會朝聖今年最後一道日落。氣象局表示，今天本島平地日沒最晚時間在台南市台江國家公園西邊的七股海堤。另外，新北市淡水漁人碼頭、桃園市許厝港濕地、台中市高美濕地及金門、馬祖等部分地區也是民眾觀賞日落熱門景點，但受陸地天際線影響，則難見日落於海平面。

氣象局表示，今天受東北季風影響水氣增加，北部地區迎風面飄雨，中南部地區仍有觀賞到今年最後一道日落的機會；元旦當天北部及東半部雲量多，甚至有飄雨機率，因此看到首道曙光的機率則非常低。

景點跨年的日沒日出時刻。圖／取自「報天文 - 中央氣象局」臉書粉專
景點跨年的日沒日出時刻。圖／取自「報天文 - 中央氣象局」臉書粉專
景點跨年的日沒日出時刻。圖／取自「報天文 - 中央氣象局」臉書粉專
景點跨年的日沒日出時刻。圖／取自「報天文 - 中央氣象局」臉書粉專

氣象局 鄭明典 台南 迎曙光

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