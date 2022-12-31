內視鏡輔助案例竟遭盗名賣眼藥 台中榮總：別上當！

台中榮總今天說，一般眼科主任張嘉仁2019年受訪分享以內視鏡輔助玻璃體切除手術讓胡姓男子重見光明案例，遭盜用照片在網路販售眼藥，以詐騙不實廣告標榜效果等手法誤導消費者，特此聲明並澄清，提醒民眾不要上當。

57歲胡姓工人在雲林麥寮以高壓水槍清洗管路時，因強力水柱噴飛護目鏡，瞬間失明，後至台中榮總接受內視鏡輔助切除玻璃體手術治療，矯正視力恢復到0.4，重見光明，生活可以自理，還可以自行到公園運動，胡姓工人也鼓勵其他患者勇於接受治療。

台中榮總說明，張嘉仁2019年11月7日受訪內視鏡輔助玻璃體切除手術暨成功案例遭盜用採訪照片在網路賣眼藥，以詐騙行銷手段，不實廣告標榜醫療效果等手法誤導消費者，特此聲明並澄清。

台中榮總聲明，一、本院與此網路行銷產品全然無關，呼籲消費者提高警覺，切莫誤信造成自身權益之損害。二、 不實或未經查證販售或報導以致損害本院營運、聲譽及利益者，將追訴相關法律責任，訴請依法辦理。三、本院並已向衛生福利部等相關單位通報調查違規情事，以保障消費者權益。 台中榮總醫師張嘉仁（右）2019年分享胡姓男子（中）接受內視鏡輔助玻璃體切除手術成功案例，照片遭冒用賣眼藥。圖／本報資料照片、記者趙容萱攝影

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