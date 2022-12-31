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才剛核定留才津貼 台鐵不限學歷再招考139名營運人員
行政院近日核定，台鐵明年1月1日起發放留才職務津貼2000至3000元。台鐵局運務處今公布招考營運人員「服務佐理」，預計正取139名、備取278名，包含運務類科、運務（身心障礙）類科、運務（原住民)類科，本薪加職務薪合計3萬0040元，明年1月2日至1月16日開放報名。
台鐵局表示，招考營運人員「服務佐理」甄試採北區（報考台北運務段）、中區（報考台中運務段及高雄運務段）及東區（報考宜蘭運務段及花蓮運務段）等3區試場，分區應試、分區錄取及分區分發方式辦理，並一律採線上報名，「服務佐理」本薪加職務薪合計3萬0040元，另享有年終工作獎金、考核獎金等福利。
台鐵局指出，報名條件為具中華民國國籍，且不得兼具外國國籍，年滿18歲，不限制學歷，明年1月2日下午2點起至1月16日開放報名。簡章及報名資訊請可至台鐵局官網或甄試專案組網站查詢，或撥打應考人洽詢服務電話台北(02)55751175、桃園(03)2522115、台中(04)35098934、台南(06)5122302、高雄(07)9567011。
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