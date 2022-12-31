快訊

UFO？北韓飛彈？南韓全國目擊不明飛行物 國防部回應了

出於對美不信賴？日新安保政策 牽動美中台日四邊關係

多國對中實施入境管制！WHO呼籲中國提供更多疫情數據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才剛核定留才津貼 台鐵不限學歷再招考139名營運人員

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵局運務處今公布招考營運人員「服務佐理」，預計正取139名、備取278名。本報資料照片
台鐵局運務處今公布招考營運人員「服務佐理」，預計正取139名、備取278名。本報資料照片

行政院近日核定，台鐵明年1月1日起發放留才職務津貼2000至3000元。台鐵局運務處今公布招考營運人員「服務佐理」，預計正取139名、備取278名，包含運務類科、運務（身心障礙）類科、運務（原住民)類科，本薪加職務薪合計3萬0040元，明年1月2日至1月16日開放報名。

台鐵局表示，招考營運人員「服務佐理」甄試採北區（報考台北運務段）、中區（報考台中運務段及高雄運務段）及東區（報考宜蘭運務段及花蓮運務段）等3區試場，分區應試、分區錄取及分區分發方式辦理，並一律採線上報名，「服務佐理」本薪加職務薪合計3萬0040元，另享有年終工作獎金、考核獎金等福利。

台鐵局指出，報名條件為具中華民國國籍，且不得兼具外國國籍，年滿18歲，不限制學歷，明年1月2日下午2點起至1月16日開放報名。簡章及報名資訊請可至台鐵局官網或甄試專案組網站查詢，或撥打應考人洽詢服務電話台北(02)55751175、桃園(03)2522115、台中(04)35098934、台南(06)5122302、高雄(07)9567011。

台鐵 行政院

延伸閱讀

國土計畫使用項目不清惹怨 新北槓中央籲盡速制定

區域計畫轉國土計畫 新北農民憂心權益受損

台電、台水招考了 台電招1078人十年來最多

第一次縣務會議 苗栗縣長鍾東錦指示邀請鄉鎮市長分區列席

相關新聞

不斷更新／元旦連假首日 國道6地雷路段 怠速看跨年煙火可罰6千

今天開始元旦連假，目前國道車流大致順暢。高速公路局預估國道交通量為114百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3...

跨年看台北101煙火 氣象局分析今晚風向：站這觀賞較好

今晚跨年夜及明天迎元旦曙光，各地看曙光指數為何，「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專說，桃園以北、東半部地區見到曙光機率偏...

今晚跨年！這些地方雲多偶有雨 專家曝下周轉晴時間點

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面有低層雲堆積，有降水回波，大台北、宜、...

東北季風影響 基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報 12縣市強風

東北季風影響，中央氣象局發布基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍...

內視鏡輔助案例竟遭盗名賣眼藥 台中榮總：別上當！

台中榮總今天說，一般眼科主任張嘉仁2019年受訪分享以內視鏡輔助玻璃體切除手術讓胡姓男子重見光明案例，遭盜用照片在網路販...

才剛核定留才津貼 台鐵不限學歷再招考139名營運人員

行政院近日核定，台鐵明年1月1日起發放留才職務津貼2000至3000元。台鐵局運務處今公布招考營運人員「服務佐理」，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。