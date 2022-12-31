元旦連假3大省道路段也塞 國道客運昨增班疏運16萬人
今天是元旦連假首日，交通部公路總局表示，預估將湧現返鄉及出遊車潮，易壅塞路段包含銜接國道快速公路、主要城際道路及觀光景點周邊道路，昨天西部國道客運共計行駛7328班次，疏運13萬6846人，較去年同期減少4.8%；東部國道客運路線行駛1593班次，疏運2萬9256人，較去年同期減少0.7%。
公路總局指出，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道），主要城際道路（台61線鳳鼻至香山、中彰大橋、台1線水底寮至楓港、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路）及觀光景點周邊道路（北部台2線關渡至淡水及萬里至大武崙、台3線大溪及大湖，東部台9線礁溪）。
公路總局表示，昨天省道部分路段有車多壅塞情形，包含北部台2線竹圍至紅樹林、台64線中和銜接國3、台65線土城銜接國3及台66線平鎮系統，中部台74線快官至烏日，南部台86線歸仁至關廟等路段。
公路總局指出，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7328班次，疏運13萬6846人，疏運人數較去年同期減少4.8%；東部國道客運路線共計行駛1593班次，疏運2萬9256人，較去年同期減少0.7%。
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