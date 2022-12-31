總統府元旦升旗明登場 交管時間及範圍看這邊

明天就是元旦，台北市中正一警分局表示，因應總統府前元旦升旗，總統府周邊道路從今天晚上21時起，到明天1月1日下午3時止，共實施3階段交通管制，第1階段核心區域自今晚21時至1月1日15時，進行人、車管制並公告貴陽街、寶慶路及懷寧街等汽、機車停車格位暫停使用。

第2階段自1月1日4時至8時，擴大範圍實施車輛管制；第3階段自1月1日8時至15時，進行元旦升旗相關硬體設備撤場，視狀況實施部分區域彈性交管，請民眾提前規劃行程，並遵守現場交管人員指揮，改道通行。

中正一警分局為維持轄內交通安全順暢，更要確保同仁夜間執勤安全，這次元旦慶祝活動前夕，特別購置閃亮神器「警用肩燈」及爆閃燈，供執勤員警使用，增加警示效果，並藉由提高見警率，增進駕駛人辨識度防止事故發生；分局也添購暖暖包，讓同仁能在繁重勤務工作下使用。

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