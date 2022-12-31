連假首日蘇澳蘇花改南下車潮 預計下午減緩

台9線蘇花改蘇澳地區南下路段，今天上午6時車潮開始出現，車流尾端在蘇澳軍人公墓前，長約2.5公里。宜蘭縣警局蘇澳分局預估，南下車潮將在中午過後逐漸緩解，已在沿線路段規畫警力、義交，加強疏導。

連假期間，蘇花改在以下時段開放雙向路肩供大客車行駛，並雙向禁止21噸以上大貨車通行；12月31日早上6時到下午5時、1月1日早上7時到下午1時、1月2日中午12時到下午6時，蘇澳分局呼籲用路人注意，以免違規。

公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊今天將出現南下最大車潮，明後兩天則以北返為主，連假最後一天1月2日將是車潮高峰。

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