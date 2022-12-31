影／連假首日屏南爆出遊車潮 台1線枋寮段調撥車道紓解

元旦連假今天展開，屏東恆春半島氣溫相對暖和，又能一次滿足夕陽、跨年和曙光，墾丁核心地區旅宿前兩天多滿房，區外高達八至；今早好天氣，南下墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮路口，上午7時起南下車流爆增，每小時高達逾2000輛，警方8時7分起調撥北上內側車道供南下使用，車流大致順暢，預估到下午2時才會緩解。

墾丁旅宿業者統計，疫情禁令鬆綁後，觀光業者一掃旺季不旺的陰霾，元旦連假的訂房，早在1個月前就掀起搶訂潮，墾丁凱撒、夏都和福華等五星度假飯店，半個月前連假兩天已達近滿房水準， 民宿也掀起訂房熱，目前正衝刺農曆春節連假10天的住房，現已滿房6至7天，包括除夕，回復疫情前的住房水準。

「今早的暖陽，和還給民眾潔淨天際線的屏鵝公路，是最棒的迎賓禮！」墾丁一家五星飯店主管說，相對中北部的濕冷，墾丁的暖陽讓人愛，因應跨年需求，旅宿業者為遊客安排今天下午到被CNN評為「世界12十二大絕美落日」的關山風景區或西海岸「送台灣本島最後一道夕陽」遊程，晚上9時參加飯店或恆春古城西門廣場的跨年晚會，再安排元旦清晨墾丁龍磐公園迎曙光。

根據中央氣象局預報，2023年台灣本島第一道曙光，清晨6時35分在墾丁龍磐草原東方海域現身，縣府舉辦「屏安曙光」，提供排免費交通接駁服務，凌晨3點30分起時發車，現場安排「南島舞集」鼓陣表演健康操暖場、飯店住宿券等摸彩餘興活動，臨時郵局有獨一無二的「墾丁迎曙光」紀念戳。 今早好天氣，南下屏東墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮路口，上午7時起南下車流爆增，警方8時7分起實施調撥車道。圖／警方提供 今早好天氣，南下屏東墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮路口，上午7時起南下車流爆增，警方8時7分起實施調撥車道。圖／警方提供 今早好天氣，南下屏東墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮路口，上午7時起南下車流爆增，警方8時7分起實施調撥車道。圖／警方提供

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