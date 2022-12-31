影／元旦連假登場 台南易塞地雷區報你知

元旦連假將屆，今晚登場台南好 Young 跨年晚會，以及返鄉、踏青或參訪名勝等，勢必湧入人車潮，台南市警局提醒連假前後的返鄉及出遊潮，在各交流道周邊道路，以及參與跨年晚會、安平、赤崁、海安商圈等觀光景點將有人車潮，民眾最好及早出門或避開地雷區。

台南市交通警察大隊指出，連續假期第一日(12月31日)及第二日(1月1日)出遊潮，上午集中在各交流道周邊道路，下午集中於各觀光景點周邊道路為主。

上午9時至13時各高速公路交流道周邊道路(國道一號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路)前往國道可能車多。以及11時至13時台86快速道路及台19甲銜接國道三號關廟交流道因匝道儀控管制，則有等候上國道的排隊車流。

另在觀光地區部分，14時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會逐漸湧現車流，且各地停車場停車率高，提醒駕駛朋友提前做好停車規畫。

交大表示，今晚在安平區永華市政中心辦理跨年演唱會，活動周邊部分道路將進行管制，也請參加活動的朋友多加利用大眾運輸工具前往，避免散場時遭遇永華路、健康路及安平路的散場車流。

至於連續假期最後一日(1月2日)賦歸潮，上午集中於各觀光景點，下午集中於各交流道周邊道路為主，預估16時起各高速公路交流道周邊道路(國道一號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路)因應返回工作崗地的車流而有車多情形。

台南市警五分局指出，除在台南火車站、台南轉運站等交通轉運站及重要聯外道路台17甲線中華北路沿線規畫交通疏導崗外，另針對轄區好市多商場、花園夜市營業時段及轄內廟會活動，在各地點人潮湧現時，即時派員加強疏導。

此外，東門陸橋因應鐵路地下化施工封閉，建議仁德交流道往市區的駕駛朋友，可以改走長榮路銜接林森地下道，或是改走勝利路銜接青年路或東寧路段往市區，另市區往仁德交流道的駕駛朋友，建議改走大同路銜接林森路，再由長榮路往東門路前往高速公路。 台南市警五分局指出，除在台南火車站、台南轉運站等交通轉運站及重要聯外道路台17甲線中華北路沿線規畫交通疏導崗。圖／讀者提供

商品推薦