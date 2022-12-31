元旦連假首日國道凌晨現車流 籲南下中午出發、國5傍晚再上路
今天為元旦連續假期第1天，高速公路局表示，今天凌晨0點至5點國道交通量為7.3百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）2.1倍，預估今天全線交通量為114百萬車公里。
高公局說，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段。
高公局指出，截至今天上午7點，交通量為12.8百萬車公里，國道路況大致正常，預估今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段；建議西部國道南向民眾盡量於中午12時後出發；國5南向用路人盡量於傍晚5時後出發。
高公局表示，昨天國道全日交通量為109.6百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）1.2倍，昨天西部國道路網傍晚5點後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1內湖至圓山雙向、桃園至中壢南向、林口至五股北向；國3中和至土城南向、龍潭至大溪北向，其餘路段大致正常。
高公局表示，元旦連假相關疏導措施包括0至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路等。
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