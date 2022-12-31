快訊

原物料上漲撐不住！網眼尖發現三商巧福悄宣布1月6日起漲價

影／不爽熱炒店客滿對空鳴槍！警開11槍攔車逮司機、4小時後再抓槍手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦連假首日國道凌晨現車流 籲南下中午出發、國5傍晚再上路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天上午北部地區國道南向車流情形。圖／高公局提供
今天上午北部地區國道南向車流情形。圖／高公局提供

今天為元旦連續假期第1天，高速公路局表示，今天凌晨0點至5點國道交通量為7.3百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）2.1倍，預估今天全線交通量為114百萬車公里。

高公局說，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段。

高公局指出，截至今天上午7點，交通量為12.8百萬車公里，國道路況大致正常，預估今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段；建議西部國道南向民眾盡量於中午12時後出發；國5南向用路人盡量於傍晚5時後出發。

高公局表示，昨天國道全日交通量為109.6百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）1.2倍，昨天西部國道路網傍晚5點後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1內湖至圓山雙向、桃園至中壢南向、林口至五股北向；國3中和至土城南向、龍潭至大溪北向，其餘路段大致正常。

高公局表示，元旦連假相關疏導措施包括0至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路等。

國道 元旦連假

延伸閱讀

不斷更新／元旦連假首日 國道6地雷路段 怠速看跨年煙火可罰6千

元旦連假北海岸加強交通疏導 警列七大易塞路段避尖峰

南投縣跨年元旦連假訂房率大回溫 溪頭、清境還有機會

明連假首日地雷路段一次看 國5最早清晨5點開始塞

相關新聞

不斷更新／元旦連假首日 國道6地雷路段 怠速看跨年煙火可罰6千

今天開始元旦連假，目前國道車流大致順暢。高速公路局預估國道交通量為114百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3...

跨年看台北101煙火 氣象局分析今晚風向：站這觀賞較好

今晚跨年夜及明天迎元旦曙光，各地看曙光指數為何，「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專說，桃園以北、東半部地區見到曙光機率偏...

今晚跨年！這些地方雲多偶有雨 專家曝下周轉晴時間點

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面有低層雲堆積，有降水回波，大台北、宜、...

一張圖看各地元旦連假天氣 北部東部濕涼、中南部雲多

元旦連假、曙光天氣，天氣風險公司臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，元旦假期整體天氣依舊受典型的東北季風影...

影／連假首日屏南爆出遊車潮 台1線枋寮段調撥車道紓解

元旦連假今天展開，屏東恆春半島氣溫相對暖和，又能一次滿足夕陽、跨年和曙光，墾丁核心地區旅宿前兩天多滿房，區外高達八至；今...

影／元旦連假登場 台南易塞地雷區報你知

元旦連假將屆，今晚登場台南好 Young 跨年晚會，以及返鄉、踏青或參訪名勝等，勢必湧入人車潮，台南市警局提醒連假前後的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。