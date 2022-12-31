一張圖看各地元旦連假天氣 北部東部濕涼、中南部雲多
元旦連假、曙光天氣，天氣風險公司臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，元旦假期整體天氣依舊受典型的東北季風影響，盡管期間東北季風將有些減弱，但環境水氣還是比較多。
北部及東半部：迎風面的降雨將持續，維持濕濕涼涼的天氣型態。中南部：天氣雖然較穩定，但受到南方雲系通過的影響，而導致雲量普遍仍較多，局部山區偶有零星降雨，且日夜溫差較大。
新年迎曙光，「天氣風險 WeatherRisk」說，北部及東半部雲量偏多，較不易看見曙光；中南部山區雲量相對較少，也比較可望迎接曙光。
天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天台灣仍持續受到東北季風影響，整體的環境水氣相較前兩天有減少的趨勢，中南部地區開始有局部陽光露臉，不過在迎風面的桃園以北、東半部地區仍有大片雲層覆蓋，東北部也持續著陰雨天氣。預估北部東半部類似的天氣型態會延續到今晚，跨年夜外出活動還是要記得攜帶雨具，另外氣溫也比較偏冷，要注意穿著保暖。
歐宗學說，中南部地區雖然白天期間有些陽光，不過從觀測及預報資料來看，今天下半天開始又會有南方雲系北上帶來水氣增多，到明晨會陸續轉為多雲或陰天，山區可能有零星短暫雨，甚至南部地區偶有較厚實雲層通過時也會有降雨機會。
元旦東北季風有稍減弱趨勢，歐宗學說，但迎風面的北部、東半部仍有偏多的雲量及局部雨勢，中南部則是持續受到南方雲系北上影響，整體來說元旦早上各地看到曙光的機率都不高。
歐宗學表示，元旦假期的最後一天環境水氣偏多，北部、東半部仍為陰有局部雨或短暫雨天氣，中南部多雲或陰天，山區及南部地區也有短暫雨機會，天氣大多不太理想。幸好這段時間冷空氣都偏弱，沒有明顯低溫出現，各地早晚低溫約15-18度，北部、宜蘭白天高溫18-20度，中部、花東20-23度，南部則是22-25度。
下周二開工日，歐宗學說，台灣附近的東北季風會再稍微增強，因此迎風面北部、東半部仍是類似的局部陰雨天氣，中南部則會脫離南方雲系影響，回歸多雲到晴天氣。短時間內暫時沒有強冷空氣南下影響跡象，不過也沒有大幅回暖的趨勢，提醒大家未來一周還是要做好保暖工作。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言