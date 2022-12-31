快訊

原物料上漲撐不住！網眼尖發現三商巧福悄宣布1月6日起漲價

影／不爽熱炒店客滿對空鳴槍！警開11槍攔車逮司機、4小時後再抓槍手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看各地元旦連假天氣 北部東部濕涼、中南部雲多

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
元旦假期整體天氣依舊受典型的東北季風影響，盡管期間東北季風將有些減弱，但環境水氣都還是比較多。本報資料照片
元旦假期整體天氣依舊受典型的東北季風影響，盡管期間東北季風將有些減弱，但環境水氣都還是比較多。本報資料照片

元旦連假、曙光天氣，天氣風險公司臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，元旦假期整體天氣依舊受典型的東北季風影響，盡管期間東北季風將有些減弱，但環境水氣還是比較多。

北部及東半部：迎風面的降雨將持續，維持濕濕涼涼的天氣型態。中南部：天氣雖然較穩定，但受到南方雲系通過的影響，而導致雲量普遍仍較多，局部山區偶有零星降雨，且日夜溫差較大。

新年迎曙光，「天氣風險 WeatherRisk」說，北部及東半部雲量偏多，較不易看見曙光；中南部山區雲量相對較少，也比較可望迎接曙光。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天台灣仍持續受到東北季風影響，整體的環境水氣相較前兩天有減少的趨勢，中南部地區開始有局部陽光露臉，不過在迎風面的桃園以北、東半部地區仍有大片雲層覆蓋，東北部也持續著陰雨天氣。預估北部東半部類似的天氣型態會延續到今晚，跨年夜外出活動還是要記得攜帶雨具，另外氣溫也比較偏冷，要注意穿著保暖。

歐宗學說，中南部地區雖然白天期間有些陽光，不過從觀測及預報資料來看，今天下半天開始又會有南方雲系北上帶來水氣增多，到明晨會陸續轉為多雲或陰天，山區可能有零星短暫雨，甚至南部地區偶有較厚實雲層通過時也會有降雨機會。

元旦東北季風有稍減弱趨勢，歐宗學說，但迎風面的北部、東半部仍有偏多的雲量及局部雨勢，中南部則是持續受到南方雲系北上影響，整體來說元旦早上各地看到曙光的機率都不高。

歐宗學表示，元旦假期的最後一天環境水氣偏多，北部、東半部仍為陰有局部雨或短暫雨天氣，中南部多雲或陰天，山區及南部地區也有短暫雨機會，天氣大多不太理想。幸好這段時間冷空氣都偏弱，沒有明顯低溫出現，各地早晚低溫約15-18度，北部、宜蘭白天高溫18-20度，中部、花東20-23度，南部則是22-25度。

下周二開工日，歐宗學說，台灣附近的東北季風會再稍微增強，因此迎風面北部、東半部仍是類似的局部陰雨天氣，中南部則會脫離南方雲系影響，回歸多雲到晴天氣。短時間內暫時沒有強冷空氣南下影響跡象，不過也沒有大幅回暖的趨勢，提醒大家未來一周還是要做好保暖工作。

各地元旦連假天氣一覽。圖／取自天氣風險公司臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」
各地元旦連假天氣一覽。圖／取自天氣風險公司臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」

元旦連假 東北季風 迎曙光

延伸閱讀

元旦連假北海岸加強交通疏導 警列七大易塞路段避尖峰

小人國、石門水庫連假預估湧人潮 龍潭警提醒這樣走

南投縣跨年元旦連假訂房率大回溫 溪頭、清境還有機會

明連假首日地雷路段一次看 國5最早清晨5點開始塞

相關新聞

不斷更新／元旦連假首日 國道6地雷路段 怠速看跨年煙火可罰6千

今天開始元旦連假，目前國道車流大致順暢。高速公路局預估國道交通量為114百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3...

跨年看台北101煙火 氣象局分析今晚風向：站這觀賞較好

今晚跨年夜及明天迎元旦曙光，各地看曙光指數為何，「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專說，桃園以北、東半部地區見到曙光機率偏...

今晚跨年！這些地方雲多偶有雨 專家曝下周轉晴時間點

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面有低層雲堆積，有降水回波，大台北、宜、...

一張圖看各地元旦連假天氣 北部東部濕涼、中南部雲多

元旦連假、曙光天氣，天氣風險公司臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，元旦假期整體天氣依舊受典型的東北季風影...

影／連假首日屏南爆出遊車潮 台1線枋寮段調撥車道紓解

元旦連假今天展開，屏東恆春半島氣溫相對暖和，又能一次滿足夕陽、跨年和曙光，墾丁核心地區旅宿前兩天多滿房，區外高達八至；今...

影／元旦連假登場 台南易塞地雷區報你知

元旦連假將屆，今晚登場台南好 Young 跨年晚會，以及返鄉、踏青或參訪名勝等，勢必湧入人車潮，台南市警局提醒連假前後的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。