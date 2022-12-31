跨年看台北101煙火 氣象局分析今晚風向：站這觀賞較好

今晚跨年夜及明天迎元旦曙光，各地看曙光指數為何，「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專說，桃園以北、東半部地區見到曙光機率偏低；新竹以南及離島見到曙光機率亦是中等偏低，雲量多就要碰碰運氣。

明天元旦最早日出時間：本島平地是屏東恆春龍坑上午6時35分，離島是台東蘭嶼上午6時32分。氣象局說，跨年夜到元旦清晨，無論在外參加跨年活動、欣賞絢爛的煙火或是想看元旦第一道曙光 、參加元旦升旗，因氣溫偏涼，要注意保暖。桃園以北及東半部有局部短暫雨，在外活動記得攜帶雨具備用。

至於跨年夜在哪看煙火比較好，氣象局說，在煙火施放地點的上風處較佳，以台北101為例，今晚風向為東北風，在101的北側及東側觀賞會比較好。更詳盡在地的天氣資訊，可見鄉鎮預報（ https://reurl.cc/bXQk63 ）。

氣象局表示，今天仍受東北季風及南方雲系北移影響，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨機率高，雨勢較為持續，容易出現局部大雨，其他地區則是雲量偏多，偶爾有些零星小雨；早晚較涼，清晨中部以北及東北部低溫約14、15度，其他地方16到19度，白天北台灣仍偏涼，高溫約17到19度，其他地方較為舒適，高溫在22至24度。

東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及桃園至彰化地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率；3000公尺以上高山有機會出現零星降雪，行經山區道路慎防積冰或路面濕滑的現象。

明天、下周一東北季風稍減弱，氣溫略回升，迎風面水氣仍多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨機率高，有機會出現局部較大雨勢，其他地區雖然以多雲為主，不過元旦仍受南方雲系影響，南部地區及中部以北山區有零星短暫雨。

下周二、下周三東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也涼；桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，東北部有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴；下周二中層水氣仍多，西半部山區也有零星短暫雨。

下周四、下周五東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明年1月7日至9日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，後期冷空氣接近大陸冷氣團強度，留意後續最新溫度預報。 今天桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨機率高，雨勢較為持續，容易出現局部大雨，其他地區則是雲量偏多，偶爾有些零星小雨；早晚較涼。本報資料照片

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