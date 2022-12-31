元旦連假北海岸加強交通疏導 警列七大易塞路段避尖峰

元旦連假今天第一天，新北市金山警分局預估北海岸可能湧入觀光人潮及車潮，今起規畫交通疏導勤務，重要路段依據車流狀況機動調整路口號誌加強疏導。警方並列出萬里、金山觀光景點易塞七大路段，提醒遊客注意避開尖峰時段。

金山警分局表示，今天是元旦連假第一天，預估北海岸可能湧入觀光人潮及車潮，今起規畫交通疏導勤務，重要路段依據車流狀況機動調整路口號誌加強疏導。

警方列出萬里、金山地區觀光景點七大易壅塞路段，包括萬里區台2線46.5K、石角路口至台2線52K（基隆）路段、龜吼漁港漁澳路段石角路口及三角公園、野柳地質公園、萬里加投路段、金山區中山路沿線及陽金公路。

警方說，根據往年經驗，基隆往金山方向尖峰時段為上午10時至下午2時；金山往國道3號、台62線快速道路方向尖峰時段為下午3時至晚間6時。民眾可收聽警廣路況報導，若發現路況壅塞請多利用周邊替代道路進入觀光景點。

金山警分局長詹志文呼籲，民眾連假出遊務必做好車況檢查，行經壅塞路段時，務必遵守交通管制措施，嚴禁於道路紅線違停及併排停車，行經路口務必停讓行人；確實遵守酒後不開車，開車不超速，安全旅遊平安返家。 元旦連假北海岸加強交通疏導，金山警分局列七大易塞路段提醒遊客避開尖峰時段。圖／金山警分局提供

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