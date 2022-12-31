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不斷更新／元旦連假首日 國道6地雷路段 怠速看跨年煙火可罰6千

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
國道相關疏導措施。圖／取自「交通部」臉書粉專
國道相關疏導措施。圖／取自「交通部」臉書粉專

今天開始元旦連假，目前國道車流大致順暢。高速公路局預估國道交通量為114百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

高速公路局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，西部國道南向用路人建議中午12時後出發；國5南向用路人建議下五5時後出發，若仍必需上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8時過後再出發，節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高速公路局說，提醒民眾行駛國道途中，切勿因觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以3000元以上6000元以下罰鍰。

高公局表示，民眾行駛國道應專心留意車前狀況，保持行車間距及車速，避免因觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，影響行車安全。依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，處汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

高公局表示，跨年期間將協請國道公路警察局於國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等路段加強巡邏並驅離、取締違規車輛，請民眾務必依規定行駛，減少發生追撞事故風險及避免受罰。

國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專

國道 高速公路 跨年

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