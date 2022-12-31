今晚跨年！這些地方雲多偶有雨 專家曝下周轉晴時間點

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面有低層雲堆積，有降水回波，大台北、宜、花局部降雨。今晚跨年、明晨迎曙光活動因迎風面雲多、且偶有局部短暫雨，並不理想，新竹以南影響較小，但南部近山區偶有零星飄雨機率；西部地區轉晴要待下周四、五東北季風減弱。

今晚不少民眾要參加跨年晚會、明天元旦升旗，吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至下周一仍受東北季風影響，北、東偶雨，南海有鬆散的中層雲系逐漸北移，由南而北雲量略增、仍可見陽光，氣溫微升，北台灣仍濕涼，中南部舒適、早晚涼，南部近山區偶有零星微量飄雨的機率。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，下周二、周三東北季風略增強，氣溫微降，仍是迎風偶雨、背風面晴時多雲的天氣，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。

他說，下周四、五東北季風減弱，氣溫漸升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。

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