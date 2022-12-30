連假安排醫美修修臉 醫籲把握三要三不要原則

這次農曆春節連續假期將長達10天，不少民眾趁機進行醫美手術修修臉。有醫師提醒，術後掌握「三要、三不要」原則，包括要生活規律、不要抽菸喝酒等，避免感染才能安心過好年。

開業整形外科醫師陳建鼎今天透過新聞稿表示，這次新年10天長假，醫美消費需求爆增，觀察這波醫美熱潮，不少民眾趁著長假進行醫美整形可以有充分的修護期。

陳建鼎舉微整形保養光電雷射類為例指出，肌膚在接受治療後，皮膚受到輕重不一的破壞，變得較薄也較脆弱，此時必須強化保溼與防曬，忌烈日下紫外線曝曬。

至於注射型的保養，陳建鼎表示，無論是接受肉毒桿菌素、玻尿酸注射或埋線，7天內不建議在高溫場所久待，例如泡溫泉或三溫暖，也暫時不可接受臉部按摩，或進行過於激烈的運動。

除修護靜養，最怕的就是感染。陳建鼎提醒，醫美術後修護務必掌握三要、三不要原則，才能安心過好年，包括「要」遵守醫囑、「要」生活規律、若有異狀「要」儘速就醫，「不要」在溫度過熱處久待、「不要」抽菸喝酒、「不要」過度激烈運動。

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