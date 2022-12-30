連假安排醫美修修臉 醫籲把握三要三不要原則
這次農曆春節連續假期將長達10天，不少民眾趁機進行醫美手術修修臉。有醫師提醒，術後掌握「三要、三不要」原則，包括要生活規律、不要抽菸喝酒等，避免感染才能安心過好年。
開業整形外科醫師陳建鼎今天透過新聞稿表示，這次新年10天長假，醫美消費需求爆增，觀察這波醫美熱潮，不少民眾趁著長假進行醫美整形可以有充分的修護期。
陳建鼎舉微整形保養光電雷射類為例指出，肌膚在接受治療後，皮膚受到輕重不一的破壞，變得較薄也較脆弱，此時必須強化保溼與防曬，忌烈日下紫外線曝曬。
至於注射型的保養，陳建鼎表示，無論是接受肉毒桿菌素、玻尿酸注射或埋線，7天內不建議在高溫場所久待，例如泡溫泉或三溫暖，也暫時不可接受臉部按摩，或進行過於激烈的運動。
除修護靜養，最怕的就是感染。陳建鼎提醒，醫美術後修護務必掌握三要、三不要原則，才能安心過好年，包括「要」遵守醫囑、「要」生活規律、若有異狀「要」儘速就醫，「不要」在溫度過熱處久待、「不要」抽菸喝酒、「不要」過度激烈運動。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言