明連假首日地雷路段一次看 國5最早清晨5點開始塞
明天起一連3天為元旦連假，高速公路局表示，今天國道全線雙向交通量預估達110百萬車公里，是平常的1.2倍，明天首日預估可達114百萬車公里，較往年同期略多，各地皆有車多壅塞情形，其中，國道5號南向南港系統至頭城路段，預估從早上5點一路塞到下午4點才會紓解。
高公局表示，連假首日國道全線雙向交通量預估可達114百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。
高公局路況預報員黃郁凱表示，連假首日國5南向南港系統至頭城路段，早上5點到下午4點都會有壅塞狀況；國1北向圓山至大華系統路段、南向楊梅至新竹，上午9點至中午時段有壅塞情形；國3南向土城至關西早上7點起將一路壅塞到下午3點。
黃郁凱指出，中部地區，國1南向彰化系統至埔鹽系統，預估從早上8點一路塞到下午2、3點；國3南向快官至霧峰系統、草屯至名間路段早上9點到12點也有車多情形。南部地區，國1南向大灣至路竹下午3點到5點、國10東向鼎金系統至燕巢系統早上9點到中午12點也會有車多狀況。
黃郁凱提醒，連假期間國道將祭出部分管制措施，明天國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇、坪林01-12時南向路口進行匝道封閉；1月1日、2日下午2點到晚上9點實施國5北向高乘載管制。
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