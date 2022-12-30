快訊

湖濱第一排被冰封！加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

談民進黨敗選後檢討 日本學者小笠原提4錯誤：慰留蘇貞昌是失敗決定

明連假首日地雷路段一次看 國5最早清晨5點開始塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局表示，今天國道全線雙向交通量預估達110百萬車公里，是平常的1.2倍。圖／取自高公局1968網頁
高速公路局表示，今天國道全線雙向交通量預估達110百萬車公里，是平常的1.2倍。圖／取自高公局1968網頁

明天起一連3天為元旦連假，高速公路局表示，今天國道全線雙向交通量預估達110百萬車公里，是平常的1.2倍，明天首日預估可達114百萬車公里，較往年同期略多，各地皆有車多壅塞情形，其中，國道5號南向南港系統至頭城路段，預估從早上5點一路塞到下午4點才會紓解。

高公局表示，連假首日國道全線雙向交通量預估可達114百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

高公局路況預報員黃郁凱表示，連假首日國5南向南港系統至頭城路段，早上5點到下午4點都會有壅塞狀況；國1北向圓山至大華系統路段、南向楊梅至新竹，上午9點至中午時段有壅塞情形；國3南向土城至關西早上7點起將一路壅塞到下午3點。

黃郁凱指出，中部地區，國1南向彰化系統至埔鹽系統，預估從早上8點一路塞到下午2、3點；國3南向快官至霧峰系統、草屯至名間路段早上9點到12點也有車多情形。南部地區，國1南向大灣至路竹下午3點到5點、國10東向鼎金系統至燕巢系統早上9點到中午12點也會有車多狀況。

黃郁凱提醒，連假期間國道將祭出部分管制措施，明天國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇、坪林01-12時南向路口進行匝道封閉；1月1日、2日下午2點到晚上9點實施國5北向高乘載管制

元旦連假 國道 高乘載管制

延伸閱讀

明晚跨年各地飄雨 元旦連假「上山下海」都要留意

元旦連假 蘇花路廊南下31日估將湧最大車潮

連假必塞路段公路總局公布管制措施、提供替代路線建議

今國道車流為平常1.2倍 國5、國1地雷路段都將塞到深夜

相關新聞

明連假首日地雷路段一次看 國5最早清晨5點開始塞

明天起一連3天為元旦連假，高速公路局表示，今天國道全線雙向交通量預估達110百萬車公里，是平常的1.2倍，明天首日預估可...

讓民眾好過年 中油：春節期間油價只跌不漲

農曆春節即將到來，中油日前宣布直營加油站洗車維持優惠價、不漲價；中油董事長李順欽今天表示，春節前後2週期間，油價也「只跌...

明晚跨年各地飄雨 元旦連假「上山下海」都要留意

明天就是跨年夜，中央氣象局表示，受東北季風影響及南方雲系北移，明天東半部、桃園以北地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北...

禁哄抬掃貨公平會查退燒藥 檢舉獎金最高達1億

近期民生物資價格波動，而在農曆春節即將到來之際，公平會為慎防業者藉機從事不法哄抬價格行為，密切掌握市場動態，並與各產業主...

漢堡王也要漲！明年1月4日起漲價 漢堡最高漲20元

台灣漢堡王於2023年1月4日起，調整部分通路餐點價格與菜單，平均漲幅約5.8%，外送平台售價不變。漢堡王表示，考量台灣...

網美駕到！台北跨年拍照、打卡點全攻略

「2023台北最High新年城」跨年晚會將於明（31）日登場，除了觀賞跨界卡司帶來的精彩舞臺表演，北市觀光傳播局精選出不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。