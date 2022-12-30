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傳統豬瘟拔針 豬農樂見仍謹慎面對

中央社／ 雲林縣30日電

農委會今天宣布撲滅豬瘟啟動拔針計畫期程，全台飼養頭數最多的雲林縣養豬協會樂見拔針，但認為考驗在後頭；屏東豬農則認為，國際趨勢，讓台灣豬更有競爭力。

根據雲林縣政府農業處統計，目前養豬頭數有156萬3246頭、飼養家數則為1205場，飼養頭數為全國第一名，屏東縣次之。

雲林縣養豬協會副理事長林明彥告訴中央社記者，豬農們樂見於豬瘟拔針，但是真正的考驗在後頭，明後年將是關鍵，認為政府須按部就班，提出相關政策前需要聽取專家學者的意見，並要借鏡日本這次經驗，絕對不能重蹈覆轍。

林明彥說，政府要嚴守邊境，尤其是要加強移工宣導，讓他們知道攜入豬肉產品帶入境，若流入廚餘，將重創台灣的養豬產業。同時農委會每3、4個月到屠宰場檢測，有效監控。

林明彥表示，除了政府的防守外，豬農也要謹慎面對防疫，「拔針不是終點，而是一場沒有盡頭的馬拉松賽」，豬農要做到不廚餘養豬、不去疫區國家養豬場參訪等。

屏東縣郭姓豬農表示，明年起傳統豬瘟疫苗拔針計畫採用漸進方式，不打肉豬、打種豬，這是響應國際趨勢，讓台灣豬更有競爭力，倘若拔針成功，台灣豬農也備感榮耀。

另外，也有豬農反映不同心聲。潘姓豬農不認同循序漸進的拔針計畫，他指出，傳統豬瘟疫苗平均每支僅新台幣5至7元，施打後可產生一整年抗體，「既然不打疫苗，就該不分肉豬、種豬，全都不要打」，明年起拔針計畫，感覺仍要冒風險。

屏東縣政府農業處表示，屏東目前飼養逾117萬頭豬，全面配合農委會拔針計畫，同步進行宣導會與產業團體溝通，啟動畜牧場哨兵豬計畫，從畜牧場致化製廠持續採樣監控，謹慎以對，提升台灣豬競爭力。

屏東縣政府 疫苗 農委會

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