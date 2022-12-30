華航1月起復飛日本多航點 明年第1季各航線平均增班3成
中華航空迎接農曆春節旅遊旺季，明年1月起持續增班，受歡迎的日本地區將復飛桃園-廣島及桃園-高松航線，桃園往返福岡、名古屋、琉球也增班；另外高雄出發航班恢復飛航大阪、首爾仁川及曼谷。另因應過年旅運需求，各地區航線均規劃增班，總計明年第1季將再增班3成以上。
華航表示，明年1月4日起復飛桃園-廣島，1月19日復飛桃園-高松，分別提供每周4班載客服務；桃園-福岡航線則增至每周8班，桃園-名古屋增至每日1班，桃園-琉球增至每周5班，1月17日起再增飛至每日1班。東南亞航線除了宿霧已在12月1日開航，1月2日起再開航峴港、1月20日新增清邁，緬甸仰光及印尼峇里島也將增班。
華航也說，高雄出發航班1月將復飛大阪、首爾仁川及曼谷，農曆春節期間更擴大班次，高雄-曼谷飛航每周6班，高雄-大阪每周6班，高雄-首爾仁川每周5班；另外高雄-東京則自1月17日起增至每周6班，提供南部旅客更便捷的航點選擇。
華航指出，兩岸航線方面，目前桃園往返上海提供每周四、隔周日，總計兩周三班的載客服務，因應春節返鄉需求，1月21日前上海浦東飛往桃園航線增為每日1班，另桃園-香港航線1月起增為至少每日2班。長程航線部分，1月起桃園-洛杉磯增至每周8班，桃園-溫哥華增至每周7班，桃園-維也納增至每周4班，桃園-布里斯本-奧克蘭及桃園-墨爾本則增至每周5班。
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