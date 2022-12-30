快訊

湖濱第一排被冰封！加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

談民進黨敗選後檢討 日本學者小笠原提4錯誤：慰留蘇貞昌是失敗決定

華航1月起復飛日本多航點 明年第1季各航線平均增班3成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
因應春節旅運需求，華航各地區航線均規劃增班，總計明年第1季將再增班3成以上。本報資料照
因應春節旅運需求，華航各地區航線均規劃增班，總計明年第1季將再增班3成以上。本報資料照

華航空迎接農曆春節旅遊旺季，明年1月起持續增班，受歡迎的日本地區將復飛桃園-廣島及桃園-高松航線，桃園往返福岡、名古屋、琉球也增班；另外高雄出發航班恢復飛航大阪、首爾仁川及曼谷。另因應過年旅運需求，各地區航線均規劃增班，總計明年第1季將再增班3成以上。

華航表示，明年1月4日起復飛桃園-廣島，1月19日復飛桃園-高松，分別提供每周4班載客服務；桃園-福岡航線則增至每周8班，桃園-名古屋增至每日1班，桃園-琉球增至每周5班，1月17日起再增飛至每日1班。東南亞航線除了宿霧已在12月1日開航，1月2日起再開航峴港、1月20日新增清邁，緬甸仰光及印尼峇里島也將增班。

華航也說，高雄出發航班1月將復飛大阪、首爾仁川及曼谷，農曆春節期間更擴大班次，高雄-曼谷飛航每周6班，高雄-大阪每周6班，高雄-首爾仁川每周5班；另外高雄-東京則自1月17日起增至每周6班，提供南部旅客更便捷的航點選擇。

華航指出，兩岸航線方面，目前桃園往返上海提供每周四、隔周日，總計兩周三班的載客服務，因應春節返鄉需求，1月21日前上海浦東飛往桃園航線增為每日1班，另桃園-香港航線1月起增為至少每日2班。長程航線部分，1月起桃園-洛杉磯增至每周8班，桃園-溫哥華增至每周7班，桃園-維也納增至每周4班，桃園-布里斯本-奧克蘭及桃園-墨爾本則增至每周5班。

桃園 航線 華航

延伸閱讀

明晚跨年各地飄雨 元旦連假「上山下海」都要留意

日本航線大增班 華航明年1月復飛高松、廣島 增班福岡、名古屋、琉球

總體檢桃園公共工程 李鴻源：不考慮所有政治因素

華航年終獎金估2個月以上 星宇也出爐

相關新聞

讓民眾好過年 中油：春節期間油價只跌不漲

農曆春節即將到來，中油日前宣布直營加油站洗車維持優惠價、不漲價；中油董事長李順欽今天表示，春節前後2週期間，油價也「只跌...

明晚跨年各地飄雨 元旦連假「上山下海」都要留意

明天就是跨年夜，中央氣象局表示，受東北季風影響及南方雲系北移，明天東半部、桃園以北地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北...

禁哄抬掃貨公平會查退燒藥 檢舉獎金最高達1億

近期民生物資價格波動，而在農曆春節即將到來之際，公平會為慎防業者藉機從事不法哄抬價格行為，密切掌握市場動態，並與各產業主...

漢堡王也要漲！明年1月4日起漲價 漢堡最高漲20元

台灣漢堡王於2023年1月4日起，調整部分通路餐點價格與菜單，平均漲幅約5.8%，外送平台售價不變。漢堡王表示，考量台灣...

網美駕到！台北跨年拍照、打卡點全攻略

「2023台北最High新年城」跨年晚會將於明（31）日登場，除了觀賞跨界卡司帶來的精彩舞臺表演，北市觀光傳播局精選出不...

淡水漁人碼頭跨年煙火 淡水警交管、疏運資訊報你知

明天（31日）淡水漁人碼頭將舉辦「璀璨新北－1314就愛你」跨年煙火表演，這次跨年煙火是全台最早施放的煙火點，淡水及八里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。