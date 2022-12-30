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明晚跨年各地飄雨 元旦連假「上山下海」都要留意

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，明天受東北季風影響，各地都有短暫雨、零星飄雨機率。本報資料照
中央氣象局表示，明天受東北季風影響，各地都有短暫雨、零星飄雨機率。本報資料照

明天就是跨年夜，中央氣象局表示，受東北季風影響及南方雲系北移，明天東半部、桃園以北地區及恆春半島有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生機率，其中，舉辦跨年活動的大台北、桃園市區雲量較多，雨勢不大，桃園以南則是零星短暫雨。元旦連假期間山區道路濕滑、海邊易有長浪，都要特別留意。

氣象局表示，今晚到明天受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東半部、桃園以北地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區雲量多，有零星小雨，明晚各地下雨機率高，但雨勢都不大。明天中部以北最低溫為14、15度，白天高溫為17至19度；南部及花東地區低溫約16至19度，白天高溫為22至24度。

氣象局指出，元旦東北季風減弱，仍是東半部、桃園以北地區及恆春半島有局部雨勢，中南部雲量較多，各地溫度會回升1至2度，2日也會持續回升；3日、4日東北季風再增強，整體天氣與今、明天類似；5日、6日氣溫回升，北部高溫約21、22度，中南部地區26、27度，整體水氣減少。

氣象局提醒，明後天3千公尺以上高山有零星飄雪機率，山區道路濕滑、不排除有積冰；北海岸、東半部、恆春半島、馬祖有長浪及9到10級強陣風，民眾連假期間上山下海遊玩都要特別留意。

桃園 元旦連假 氣象局

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